ΑΣΕΠ 1ΓΒ 2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 2.628 προσλήψεις στο δημόσιο

Από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό ότι στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 1ΓΒ/2026 προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση συνολικά δύο χιλιάδων εξακοσίων είκοσι οκτώ (2.628) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β΄ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 πρόσκλησης/προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.



Όπως γίνεται γνωστό από την Ανεξάρτητη Αρχή, οι θέσεις της ως άνω προκήρυξης έχουν καταχωρισθεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο

