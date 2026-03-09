ΑΣΕΠ 4Κ 2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.654 προσλήψεις στην Υγεία

Από το ΑΣΕΠ έγινε γνωστό τη Δευτέρα (9/3) ότι στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 4Κ/2026 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, η οποία αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εξακοσίων πενήντα τεσσάρων (1654) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις της προκήρυξης όπως έχουν καταχωρισθεί στο συνοδευτικό αρχείο του ΑΣΕΠ:

