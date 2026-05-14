Μισή ώρα άσκησης πριν από εξετάσεις μειώνει το άγχος και βελτιώνει τη σκέψη

Μια νέα μελέτη φέρνει στο προσκήνιο κάτι που πολλοί υποψιάζονται εμπειρικά: λίγη άσκηση πριν από μια δύσκολη εξέταση μπορεί να καθαρίσει το μυαλό και να μειώσει το άγχος. Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Physiology & Behavior, μόλις 30 λεπτά μέτριας αερόβιας γυμναστικής, όπως γρήγορο περπάτημα ή τρέξιμο σε διάδρομο, μπορούν να βελτιώσουν τόσο την ψυχολογική κατάσταση όσο και συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες που σχετίζονται με την προσοχή και τη συγκέντρωση.

Τι είναι το άγχος εξετάσεων και πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο

Το άγχος των εξετάσεων δεν είναι απλώς «νευρικότητα». Πρόκειται για μια πιο σύνθετη κατάσταση που συνδυάζει έντονη ανησυχία, σωματική ένταση, ταχυκαρδία και διάσπαση σκέψης. Σε τέτοιες συνθήκες, ο εγκέφαλος δυσκολεύεται να λειτουργήσει αποδοτικά, καθώς ενεργοποιούνται μηχανισμοί που καταναλώνουν πολύτιμους νοητικούς πόρους για τη διαχείριση του στρες αντί για την επίλυση προβλημάτων.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παίζει μια λειτουργία που ονομάζεται «ανασταλτικός έλεγχος» (inhibitory control). Πρόκειται για την ικανότητα του εγκεφάλου να φιλτράρει τους περισπασμούς και να συγκρατεί παρορμητικές αντιδράσεις. Όταν αυτή η λειτουργία αποδυναμώνεται από το άγχος, το άτομο δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί, καθώς παρεμβάλλονται συνεχώς σκέψεις ανησυχίας ή εξωτερικοί περισπασμοί.

Το πείραμα με τους φοιτητές

Για να διερευνήσουν αν η άσκηση μπορεί να λειτουργήσει ως «άμεσο αντίδοτο», ερευνητές από το Nanjing University στην Κίνα σχεδίασαν ένα πείραμα με φοιτητές που εμφάνιζαν υψηλά επίπεδα εξεταστικού άγχους. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: η πρώτη έκανε 30 λεπτά μέτριας αερόβιας άσκησης σε διάδρομο, ενώ η δεύτερη παρέμεινε σε κατάσταση ξεκούρασης διαβάζοντας ουδέτερο υλικό. Πριν και μετά την παρέμβαση, όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ένα ειδικό τεστ προσοχής, γνωστό ως Flanker task. Σε αυτό, οι φοιτητές έπρεπε να εντοπίσουν γρήγορα την κατεύθυνση ενός κεντρικού βέλους, αγνοώντας τα «παραπλανητικά» βέλη γύρω του που συχνά δημιουργούν σύγχυση. Το τεστ αυτό χρησιμοποιείται για να μετρήσει πόσο καλά ο εγκέφαλος μπορεί να φιλτράρει τις παρεμβολές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η άσκηση είχε άμεση επίδραση. Οι φοιτητές που περπάτησαν ή έτρεξαν ήταν αισθητά πιο γρήγοροι στην αναγνώριση της σωστής απάντησης, χωρίς να κάνουν περισσότερα λάθη. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δείχνει ότι η βελτίωση δεν οφείλεται σε απλή βιασύνη, αλλά σε πραγματική ενίσχυση της επεξεργασίας πληροφοριών. Ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι η διαφορά απόδοσης ανάμεσα στις εύκολες και τις δύσκολες δοκιμές μειώθηκε μετά την άσκηση. Με άλλα λόγια, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να διαχειριστούν καλύτερα τις πιο «μπερδεμένες» καταστάσεις, όπου οι περισπασμοί είναι ισχυρότεροι.

Παράλληλα, οι ερευνητές κατέγραψαν τη δραστηριότητα του εγκεφάλου με ηλεκτροεγκεφαλογράφημα. Παρατήρησαν αλλαγές σε δύο βασικά εγκεφαλικά κύματα που σχετίζονται με την προσοχή και την επεξεργασία συγκρούσεων. Μετά την άσκηση, ο εγκέφαλος φαινόταν να αντιδρά πιο «οικονομικά» στα ερεθίσματα, απαιτώντας λιγότερη προσπάθεια για να εντοπίσει τις παρεμβολές. Σε δεύτερο στάδιο, αυξήθηκε η δραστηριότητα σε περιοχές που σχετίζονται με την κατανομή της προσοχής. Αυτό υποδηλώνει ότι η άσκηση δεν μειώνει απλώς το άγχος, αλλά αλλάζει και τον τρόπο που ο εγκέφαλος κατανέμει τους νοητικούς του πόρους.

Πώς η άσκηση αλλάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου

Οι επιστήμονες αποδίδουν αυτές τις αλλαγές σε νευροχημικές διεργασίες που ενεργοποιούνται με τη μέτρια άσκηση. Ο εγκέφαλος απελευθερώνει ουσίες όπως ντοπαμίνη και σεροτονίνη, οι οποίες σχετίζονται με τη διάθεση, την εγρήγορση και τη λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού — της περιοχής που είναι υπεύθυνη για τη συγκέντρωση και τη λογική σκέψη. Επιπλέον, η μείωση του υποκειμενικού άγχους φαίνεται να απελευθερώνει «νοητικό χώρο». Όταν ο εγκέφαλος δεν καταναλώνει ενέργεια για ανησυχία, μπορεί να τη διαθέσει πιο αποτελεσματικά στην επίλυση προβλημάτων και στην επεξεργασία πληροφοριών.

Παρά τις όποιες επιφυλάξεις, το μήνυμα είναι σαφές: ακόμη και μια σύντομη περίοδος αερόβιας άσκησης μπορεί να λειτουργήσει σαν «νοητικό reset», βοηθώντας τον εγκέφαλο να επανακτήσει την ισορροπία του. Σε έναν κόσμο όπου το άγχος των εξετάσεων είναι σχεδόν δεδομένο, η κίνηση ίσως αποδεικνύεται ένα από τα πιο απλά και επιτυχημένα εργαλεία συγκέντρωσης.