Περπάτα περισσότερο για να προλάβεις τον καρκίνο - Τι δείχνει μεγάλη μελέτη για την άσκηση

Μια από τις πιο μεγάλες μέχρι σήμερα μελέτες για τη φυσική δραστηριότητα και τον καρκίνο έρχεται να ενισχύσει μια ιδέα που ακούγεται συχνά αλλά σπάνια τεκμηριώνεται με τόσο σαφή τρόπο: το σώμα δεν χρειάζεται απαραίτητα έντονη άσκηση για να ωφεληθεί — ακόμα και το απλό περπάτημα μισή ώρα την ημέρα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Η έρευνα, βασισμένη σε δεδομένα από τη βάση UK Biobank, εξέτασε περισσότερους από 85.000 ενήλικες και κατέληξε ότι όσοι κινούνται περισσότερο μέσα στην ημέρα έχουν σημαντικά μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο. Συγκεκριμένα, όσοι ανήκαν στο πιο δραστήριο 20% του πληθυσμού είχαν κατά 26% χαμηλότερο κίνδυνο σε σχέση με τους λιγότερο δραστήριους.

Τα βήματα που κάνουν τη διαφορά στην υγεία

Το ενδιαφέρον είναι ότι τα αποτελέσματα δεν περιορίζονται στη γυμναστική υψηλής έντασης. Αντίθετα, η μελέτη δείχνει ότι ακόμη και δραστηριότητες χαμηλής έντασης, όπως το περπάτημα, οι δουλειές του σπιτιού ή οι μετακινήσεις, συνδέονται με μειωμένο κίνδυνο. Με άλλα λόγια, η καθημερινή κίνηση φαίνεται να είναι εξίσου σημαντική με την οργανωμένη άσκηση.

Οι ερευνητές θέλησαν να απαντήσουν σε ένα βασικό ερώτημα: πόσο επηρεάζει η συνολική φυσική δραστηριότητα —και όχι μόνο η έντονη άσκηση— τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Μέχρι σήμερα, πολλές μελέτες βασίζονταν σε ερωτηματολόγια, τα οποία συχνά δεν καταγράφουν με ακρίβεια την πραγματική καθημερινή κίνηση. Αυτή τη φορά, όμως, χρησιμοποιήθηκαν φορητές συσκευές καταγραφής (accelerometers), που μέτρησαν αντικειμενικά κάθε μορφή δραστηριότητας επί μία εβδομάδα.

Οι συμμετέχοντες φορούσαν τη συσκευή στον καρπό τους για επτά ημέρες και στη συνέχεια παρακολουθήθηκαν για σχεδόν έξι χρόνια κατά μέσο όρο. Στο διάστημα αυτό, περίπου 2.600 άτομα διαγνώστηκαν με κάποια μορφή καρκίνου από ένα σύνολο 13 τύπων που έχουν συνδεθεί στο παρελθόν με χαμηλή φυσική δραστηριότητα, όπως ο καρκίνος του μαστού, του παχέος εντέρου και του πνεύμονα.

Η αξία της ελαφριάς καθημερινής δραστηριότητας

Τα αποτελέσματα ήταν ξεκάθαρα: όσο αυξάνεται η συνολική φυσική δραστηριότητα, τόσο μειώνεται ο κίνδυνος καρκίνου. Ακόμη και μικρές αυξήσεις στην κίνηση μέσα στη μέρα συνδέθηκαν με οφέλη. Για παράδειγμα, η αντικατάσταση μιας ώρας καθιστικής ζωής με ελαφριά δραστηριότητα, όπως περπάτημα, συνδέθηκε με αισθητή μείωση του κινδύνου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο ρόλος των βημάτων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι περπατούσαν περίπου 7.000 βήματα την ημέρα είχαν 11% χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου σε σχέση με όσους έκαναν περίπου 5.000 βήματα. Στα 9.000 βήματα, η μείωση του κινδύνου έφτανε το 16%. Ωστόσο, πέρα από αυτό το επίπεδο, τα επιπλέον οφέλη φαίνεται να μειώνονται, κάτι που υποδηλώνει ότι υπάρχει ένα «ταβάνι» στα οφέλη της καθημερινής κίνησης.

Αντίθετα με ό,τι ίσως θα περίμενε κανείς, η ένταση του περπατήματος, δηλαδή το πόσο γρήγορα κινείται κάποιος, δεν φάνηκε να παίζει σημαντικό ρόλο όταν ληφθεί υπόψη ο συνολικός αριθμός βημάτων. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο της κίνησης μέσα στη μέρα έχει μεγαλύτερη σημασία από το πόσο έντονη είναι.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η καθιστική ζωή από μόνη της δεν συνδέθηκε άμεσα με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου, όταν ληφθούν υπόψη άλλοι παράγοντες. Ωστόσο, όταν ο χρόνος καθιστικής ζωής αντικαθίσταται από οποιαδήποτε μορφή δραστηριότητας, το όφελος είναι σαφές. Με απλά λόγια, το πρόβλημα δεν είναι μόνο το να κάθεται κανείς, αλλά το να μην κινείται αρκετά.

Γιατί δεν μετρά μόνο η ένταση αλλά η συνολική κίνηση

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αυτά ενισχύουν τη θεωρία ότι η φυσική δραστηριότητα επηρεάζει τον οργανισμό με πολλούς τρόπους: ρυθμίζει τις ορμόνες, μειώνει τη φλεγμονή, βελτιώνει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και επηρεάζει τον μεταβολισμό. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θεωρείται ότι παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου.

Παρότι η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν μπορεί να αποδείξει αιτιώδη σχέση, τα αποτελέσματα παραμένουν ισχυρά ακόμη και μετά την προσαρμογή για παράγοντες όπως το κάπνισμα, τη διατροφή και το σωματικό βάρος. Επιπλέον, τα ευρήματα ήταν συνεπή σε διαφορετικές ομάδες πληθυσμού, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους.

Υπάρχουν, βέβαια, και περιορισμοί. Οι συμμετέχοντες ήταν κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας και σχετικά υγιείς, που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορεί να μην ισχύουν απόλυτα για όλο τον πληθυσμό. Επίσης, η φυσική δραστηριότητα μετρήθηκε μόνο για μία εβδομάδα, γεγονός που δεν αποτυπώνει απαραίτητα τις μακροχρόνιες συνήθειες.

Παρά τα όρια αυτά, το μήνυμα της μελέτης είναι σαφές και πρακτικό: δεν χρειάζεται να γίνει κανείς αθλητής για να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου. Η καθημερινή κίνηση —ακόμη και σε χαμηλή ένταση— φαίνεται να έχει ουσιαστικό όφελος.

Σε μια εποχή όπου η καθιστική ζωή αποτελεί τον κανόνα, η συγκεκριμένη έρευνα δίνει ένα απλό αλλά ισχυρό μήνυμα δημόσιας υγείας: κάθε βήμα μετράει. Και ίσως, τελικά, η πιο αποτελεσματική «άσκηση» να είναι απλώς το να μην μένουμε ακίνητοι.