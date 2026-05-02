32ο Classic Trophy σε Αττική, Βοιωτία και Φωκίδα

Το Classic Trophy θεωρείται από τις δημοφιλέστερες αγωνιστικές εκδηλώσεις της Ελληνικής Λέσχης Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας. Από το 1994 που διοργανώθηκε για πρώτη φορά, εξακολουθεί να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον και συγκαταλέγεται αναμφισβήτητα στους σημαντικότερους αγώνες «αντοχής και ακρίβειας» (regularity) της λέσχης. Είναι ένα διήμερο rally, και γίνεται κάθε χρόνο, συνήθως αργά την Άνοιξη. Φέτος συμπληρώνει 32 χρόνια.

Το 32ο Classic Trophy θα πραγματοποιηθεί 23-24 Μαΐου 2026. Θα κινηθεί στα όρη και τα βουνά της Ρούμελης, στους νομούς Αττικής, Βοιωτίας και Φωκίδας, χτενίζοντας πανέμορφες διαδρομές των ορεινών όγκων Ελικώνα, Παρνασσού και Γκιώνας. Θα διασχίσει την καρδιά της Ρούμελης με τη “βαριά ιστορία” και τη μεγάλη προσφορά σε όλους τους αγώνες του έθνους μας.

Κατά το πρώτο σκέλος της εκδήλωσης, θα περάσει από περάσματα και δάση που έχουν λαλήσει καριοφίλια και έχουν αφήσει τα πατήματά τους άγρια μοτέρ στις “χρυσές εποχές” του Acropolis, και θα καταλήξει για διανυκτέρευση στην Άμφισσα.

Τα γνωστά Σάλωνα, μία πόλη με μακραίωνη ιστορία που ξεκινά από τον 8ο αιώνα π.Χ. και η οποία πρωτοστάτησε, με τους οπλαρχηγούς της Πανουργιά και Δυοβουνιώτη, κατά τον Αγώνα του ΄21.

Την επόμενη μέρα, οι φίλοι της κλασικής μοτοσικλέτας και όχι μόνο, θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να θαυμάσουν μοναδικές Ιστορικές Μοτοσικλέτες στην Κεντρική Πλατεία της Άμφισσας, όπου θα εκτεθούν, από 10:00 έως 11:30 π.μ.

Από εκεί θα δοθεί η εκκίνηση του 2ου σκέλους του αγώνα. Η διαδρομή περνά μέσω Δεσφίνας, Διστόμου, Ερυθρών και τερματίζει στην Ελευσίνα, στο Οινοποιείο Παπανικολάου.

Όλη η διαδρομή θα καλυφθεί με roadbook. Στον αγώνα συμμετέχουν μέλη της Λέσχης με κλασικές πιστοποιημένες ή υπό πιστοποίηση μοτοσικλέτες, κατασκευασμένες μέχρι τις 31-12-1995. Τη διαδρομή μπορούν να ακολουθήσουν και μέλη ή φίλοι της Λέσχης με σύγχρονη μοτοσικλέτα, ως συνοδοί.



Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τη Δευτέρα 18 Μαΐου, ώρα 22:00, στη γραμματεία της Λέσχης. Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Δελφών.