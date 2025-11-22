Ο Νοέμβρης φτάνει σιγά – σιγά στο τέλος του και μπαίνουμε στον Δεκέμβρη που δεν είναι μόνος ο μήνας των γιορτών, αλλά και των μεταγραφών. Το παράθυρο του Γενάρη ανοίγει την πόρτα του αεροδρομίου για νέες αφίξεις, αλλά και το χρονοντούλαπο της ιστορίας για άλλες ιστορίες. Κάποιες είχαν happy end, κάποιες έληξαν άδοξα, αλλά όλες έμειναν στη μνήμη όσων της έζησαν.

Ο Ολυμπιακός πέρα από την ομάδα που έχει κατακτήσει τους περισσότερους τίτλους στην Ελλάδα, συνοδεύεται και από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες μεταγραφικού περιεχομένου.

Το Flash.gr γυρίζει τον χρόνο πίσω και σας φρεσκάρει τη μνήμη με έξι από αυτές που δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Θυμάται το πως έριξαν άγκυρα στο μεγάλο λιμάνι οι Ζιοβάνι, Ριβάλντο, Ζάχοβιτς, αλλά και πως δεν ήρθαν ποτέ για να φορέσουν τα ερυθρόλευκα ο μεγάλος Βραζιλιάνος Λεονάρντο, με τεράστια καριέρα στη Μίλαν και όχι μόνο, ο αέρινος Σουηδός στράικερ Χένρικ Λάρσον και ο τεράστιος Λούκα Μόντριτς. Ναι, ο Λούκα Μόντριτς.



Πώς ο Πέτριτς έγινε Μόντριτς και τα 10 εκατ. €

IMAGO

Ο Λούκα Μόντριτς αποτελεί αναμφίβολα έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές που πάτησαν το πόδι τους στο χορτάρι, κάτι που εξακολουθεί να κάνει ακόμη και σήμερα με τη φανέλα της Μίλαν στα 40 του χρόνια. Κινητήριος μοχλός της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ρεάλ Μαδρίτης από το 2012 έως το 2024, έκανε τον κόσμο να παραμιλά με την απαράμιλλη τεχνική και το πάθος που συνοδεύει κάθε του ενέργεια, ακόμη και με την Εθνική Κροατίας τη φανέλα της οποίας έχει τιμήσει έως τώρα 194 φορές.

Εκείνο που ελάχιστοι ξέρουν κι ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν είναι ότι ο μικροκαμωμένος σούπερ σταρ όταν άνοιγε τα φτερά του είχε φλερτάρει έντονα με τον Ολυμπιακό. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι «ερυθρόλευκοι» κινήθηκαν να αποκτήσουν τον τότε άσο της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, ο οποίος, μάλιστα, προέκυψε από σπόντα.

Προπονητής του Ολυμπιακού ήταν τότε ο «πιστός στρατιώτης» του συλλόγου Τάκης Λεμονής, ο οποίος είχε βάλει στο στόχαστρο τον Μλάντεν Πέτριτς. Είχε πάρει το OK από τον πρώην πρόεδρο Σωκράτη Κόκκαλη και έφυγε με προορισμό το Ζάγκρεμπ για να δει τον διεθνή στράικερ και να προχωρήσει τη μεταγραφή σε ένα παιχνίδι μεταξύ Κροατίας και της FYROM, στο φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2007-2008.

Ο 44χρονος σήμερα Πέτριτς, είχε συμφωνήσει σε όλα με τους «ερυθρόλευκους», αλλά δεν φόρεσε ποτέ τη φανέλα τους για να καταλήξει αρκετά χρόνια αργότερα στον Παναθηναϊκό (2014-2016), ως παίκτης του οποίου κρέμασε και τα παπούτσια του. Ο Μλάντεν ήταν τότε 27 ετών, από τα αστέρια της εποχής και θα είχε γίνει κάτοικος Πειραιά, αν ο δικηγόρος του δεν είχε επιχειρήσει τελευταία στιγμή να αλλάξει τους όρους της συμφωνίας, κάτι σύνηθες εκείνα τα χρόνια στο βωμό του «κάτι παραπάνω».

Εχοντας ολοκληρώσει μια 8ετία στην Ελβετία όπου αρχικά είχε αγωνιστεί για πέντε χρόνια στη Γκρασχόπερς κι άλλα τρία στην Βασιλεία ήταν έτοιμος να αλλάξει έμβλημα. Στο συμβόλαιό του προβλεπόταν ρήτρα ύψους δύο εκατομμυρίων, η οποία, όμως, άλλαξε τελευταία στιγμή κι έγινε 4! Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κόκκαλης και Λούβαρης όταν έμαθαν τα νέα κι ενώ ο Λεμονής με τον Πέτριτς είχαν δώσει τα χέρια, ματαίωσαν τη συμφωνία, επειδή κατάλαβαν ότι «βρωμάει» η δουλειά, για να καταλήξει λίγο καιρό αργότερα στη Γερμανία και τη Ντόρτμουντ.

Έλα, όμως, που ο Λεμονής παρακολουθώντας εκείνο το παιχνίδι με τη FYROM ξετρελάθηκε με τον 22χρονο τότε Μόντριτς σε μία από τις πρώτες του παρουσίες με την Εθνική Κροατίας… Μίλησε, μάλιστα, μαζί του στο δωμάτιο του Πέτριτς, αφού ήταν συγκάτοικοι, γνωρίστηκαν κι έκανε την πρώτη επαφή. Στη συνέχεια, μετέφερε την πληροφορία στον πρώην πρόεδρο της ΠΑΕ κι εκείνος άναψε πράσινο στον Γιώργο Λούβαρη για διαπραγμάτευση. Η απάντηση από τους αρμόδιους της Ντιναμό Ζάγκρεμπ στην ερώτηση για την τιμή ήταν 10 εκατομμύρια ευρώ!



Οταν ο τότε διευθύνων σύμβουλος και μετέπειτα αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού θέλησε να μάθει περισσότερα, πληροφορήθηκε ότι ο «μικρός μάγος» είχε ήδη μπει στο μάτι κι άλλων μεγάλων συλλόγων. Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να φτάσει στις απαιτήσεις των Κροατών και ο Λούκα μετακόμισε στην Αγγλία και την Τότεναμ με αντάλλαγμα τελικά τα 18 εκατομμύρια, ποσό απλησίαστο για τα ελληνικά δεδομένα ακόμη και σήμερα. Η συνέχειά του στα γήπεδα σε συλλογικό κι εθνικό επίπεδο είναι λίγο-πολύ γνωστή.

Η υπόθεση Ζιοβάνι και το πακέτο με Ζάχοβιτς



Ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος διαβάζει για τον Ζιοβάνι εν μέσω καλοκαιρινών διακοπών

Το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον κορυφαίο -για πολλούς- ξένο που φόρεσε τη φανέλα του και λατρεύτηκε σαν ποδοσφαιρικός Θεός, προέκυψε μέσω ΑΕΚ. Συγκεκριμένα μέσω του «κιτρινόμαυρου» ρεπορτάζ, στο οποίο δημοσιεύθηκε κάποια στιγμή ως… βούλα ότι έχει προταθεί ο Βραζιλιάνος ζογκλέρ στην «Ένωση». Δεν ήθελε και μεγάλη σκέψη για να καταλάβει ο καθένας ότι αποκλείεται ο συγκεκριμένος να είχε προταθεί μόνο σε μία από τις μεγάλες ελληνικές ομάδες, αλλά ότι ανάλογα φαξ θα έφταναν και στις υπόλοιπες.

Για την ιστορία εκείνο το καλοκαίρι η ΑΕΚ ψώνισε από τη Μπαρτσελόνα, αλλά όχι τον μεγάλο Ζίο. Απέκτησε λόγω του τότε προπονητή της που ήταν Σέρβος, τον Ντράγκαν Τσίριτς, ο οποίος όπως ήρθε, έφυγε λίγο καιρό αργότερα.

Στο «ερυθρόλευκο» ρεπορτάζ, ωστόσο, το όνομα έπεσε σαν βόμβα. Ενα εξώφυλλο αθλητικής εφημερίδας… κόκκινης απόχρωσης με κεντρικό τίτλο «Ζιοβάνι με 4 δις πρότειναν στο Θρύλο» ήταν αρκετό για να προκαλέσει πανικό.

Eurokinissi

Ο Σωκράτης Κόκκαλης ψήθηκε για τα καλά, έλα, όμως, που ο τότε προπονητής της ομάδας Ντούσαν Μπάγεβιτς είχε υποδείξει, μεταξύ των υποψηφίων, τον Σλοβένο Ζλάτκο Ζάχοβιτς. Και η δική του ιστορία δεν είναι πολύ διαφορετική. Διακοπές στην Κω είχε έρθει εκείνο το καλοκαίρι ο αριστεροπόδαρος παιχταράς της Πόρτο και ένας σερβιτόρος που τον εντόπισε έκανε το τηλέφωνο στην ίδια αθλητική εφημερίδα. «Παιδιά είναι εδώ και κάνει διακοπές ο Ζάχοβιτς. Τον έχω τρελάνει για τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι καλοβλέπει την ιδέα...», ήταν το περιεχόμενο του σχετικού τηλεφωνήματος που άναψε νέες φωτιές στο μεγάλο λιμάνι.

Ολα αυτά μεταφέρθηκαν αρμοδίως με αποτέλεσμα μέσα σε διάστημα μερικών ημερών να γίνουν δύο ταξίδια από Λούβαρη και Πέτρο Κόκκαλη για να κλείσουν και οι δύο παίκτες στον Ολυμπιακό με τρελά λεφτά για την εποχή. Του Ζάχοβιτς ήταν ακόμη περισσότερα από τα 4 δις δραχμές του Ζιοβάνι. Παροξυσμός, παράνοια, έπεσε το αεροδρόμιο στη υποδοχή και των δύο. Το κακό της ιστορίας ήταν ότι παρότι είχαν διαφορετικά στοιχεία ο ένας από τον άλλο, έπαιζαν στην ίδια θέση. Πίσω από τον σέντερ φορ, δηλαδή στο 10.

Σε όσα παιχνίδια έπαιξαν μαζί χάθηκε το… τόπι (αποκορύφωμα το 3-3 με τη Ρεάλ για το Champions League), αλλά δεν ήταν πολλά. Ο Ζάχοβιτς ξενέρωσε γρήγορα, έκανε ό,τι μπορούσε για να φύγει και τελικά το κατάφερε έναν χρόνο αργότερα με προορισμό τη Βαλένθια. Ο Ζιοβάνι έμεινε και παρά τον σοβαρό του τραυματισμό στο γόνατο από το μαρκάρισμα του Σέμου σε ένα ματς με τον Ηρακλή, έγραψε χρυσές σελίδες με τα ερυθρόλευκα. Όλα αυτά συνέβησαν το καλοκαίρι (Ιούλιο) του 1999. Τα υπόλοιπα τα κατέγραψε η ποδοσφαιρική ιστορία και οι παλιότεροι τα μνημονεύουν μέχρι σήμερα.

Ο Ρίμπο, η Μπόλτον και ο Stelios



Eurokinissi

Ο σπουδαίος Βίτορ Μπόρμπα Φερέιρα Ριβάλντο, ο Βραζιλιάνος «μάγος», κάτοχος της Χρυσής Μπάλας ως παίκτης της Μπαρτσελόνα, το καλοκαίρι του 2004 στα 32 του χρόνια και μετά το πέρασμά του από τη Μίλαν, πάτησε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού προκαλώντας (νέα) έκρηξη ενθουσιασμού στους οπαδούς των «ερυθρολεύκων». Ενας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών του κόσμου έριξε άγκυρα στον Πειραιά με συμβόλαιο δύο εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, ποσό ασύλληπτο για τα δεδομένα της εποχής και της ελληνικής πραγματικότητας.

Ο μεγάλος σταρ της Μπάρτσα και της Εθνικής Βραζιλίας μετά το σύντομο πέρασμά του από το Μιλάνο έψαχνε ομάδα για να δώσει νέα ώθηση στην καριέρα του και το πέτυχε. Στα τρία χρόνια παρουσίας του στον Πειραιά κατέκτησε ισάριθμα πρωταθλήματα και δύο κύπελλα σκοράροντας συνολικά 44 τέρματα, πριν συνεχίσει για ένα χρόνο την καριέρα του στην ΑΕΚ. Τι μεσολάβησε, ωστόσο, για να καταλήξει στον Ολυμπιακό;

Λίγες μέρες πριν τον προσεγγίσουν οι «ερυθρόλευκοι», ο Ριβάλντο είχε κληθεί από τον τότε προπονητή της Μπόλτον, Σαμ Αλαρντάις να πάει στην Αγγλία κι αν περάσει τα προβλεπόμενα εργομετρικά τεστ να συνεχίσει την καριέρα του με τη φανέλα της. Ελα, όμως, που ο Ρίμπο κόπηκε στο σκέλος της φυσικής κατάστασης. Οι Άγγλοι από τότε έπαιζαν σε άλλες ταχύτητες και εκείνος είχε μάθει να μιλάει της μπάλας, όχι να τρέχει σαν δρομέας.

Κάπου εκεί το όνομά του έσκασε ως πρόταση στα γραφεία του Ολυμπιακού. Τότε ο Γιώργος Λούβαρης σήκωσε το τηλέφωνο και αναζήτησε στην Αγγλία έναν παλιό κι αγαπημένο γνώριμο. Τον Στέλιο Γιαννακόπουλο, ο οποίος μετά από 7 σερί «ερυθρόλευκα» πρωταθλήματα, αποφάσισε να μετρήσει τις δυνάμεις του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο διάλογος ανάμεσα στους δύο άντρες ήταν ο ακόλουθος:

Λούβαρης: «Στέλιο είναι αλήθεια ότι είναι εκεί ο Ριβάλντο και κόπηκε στα τεστ;»

Γιαννακόπουλος: «Ναι, είναι αλήθεια, έχουν πολύ ψηλά στάνταρ εδώ στον τομέα της φυσικής κατάστασης».

Λούβαρης: «Κάνει για τον Ολυμπιακό;»

Γιαννακόπουλος: «Πλάκα μου κάνετε κ. Γιώργο; Εκεί παίζει με ένα πόδι και κάνει και πλάκα…».

Η συνέχεια είναι λίγο πολύ γνωστή, αλλά ελάχιστοι γνωρίζουν ότι τον δρόμο για να έρθει στο μεγάλο λιμάνι ο Ρίμπο άνοιξε διάπλατα ένας άλλος πρώην παίκτης της ομάδας, ο Stelios, όπως τον έμαθαν στο Μπόλτον και σε όλη την Αγγλία.

Τα δύο ταξίδια για τον Λεονάρντο



IMAGO

Το καλοκαίρι του 2001 έχουν παρελάσει ως υποψήφιοι μεταγραφικοί στόχοι του Ολυμπιακού περισσότεροι από εβδομήντα ποδοσφαιριστές! Καταιγισμός ονομάτων, μεγάλων και μικρότερων, πριν καν ανοίξει η μεταγραφική περίοδος (1η Ιουλίου).

Από τις μεγάλες βεντέτες Πεπ Γκουαρδιόλα (προτίμησε την ιταλική Μπρέσια), Ζουνίνιο, Ρομάριο, Μάριο Ζαρντέλ, Ντιέγκο Σιμεόνε, Νικολά Ανελκά, Στιβ Μακ Μάναμαν, Φρανκ Ντε Μπουρ, Κριστιάν Καρεμπέ (τελικά αυτός ήταν ο εκλεκτός και βρίσκεται στον Ολυμπιακό μέχρι σήμερα, έχοντας περάσει από διάφορα επιτελικά πόστα) μέχρι τον Ξενοφώντα Γήττα του ΠΑΣ Γιάννινα και τον -πιτσιρικά τότε- Δημήτρη Παπαδόπουλο του Ακράτητου.

Οι υποψήφιοι ποδοσφαιριστές για την πειραϊκή ομάδα στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι διεθνείς. Η διοίκηση του Ολυμπιακού εξετάζει όλες τις περιπτώσεις και τις περισσότερες φορές διαγράφει ακόμα και ονόματα-βεντέτες, αφού προέρχονται από τραυματισμούς.

Ήδη οι υπεύθυνοι του Ολυμπιακού έχουν ταξιδεύσει μέχρι τώρα πέντε φορές για μεταγραφικές αποστολές στο εξωτερικό. Τον χορό άνοιξε ο διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕ Γιώργος Λούβαρης, ο οποίος βρέθηκε στο Μιλάνο, όπου συναντήθηκε με τον Βραζιλιάνο άσο της Μίλαν, Λεονάρντο.

Το ειδύλλιο του Ολυμπιακού με διεθνή μέσο δεν κατέληξε σε γάμο γιατί δεν βρέθηκε η χρυσή τομή στο οικονομικό. Χρειάστηκε, μάλιστα, να γίνει και δεύτερο ταξίδι, αλλά ο Παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Σελεσάο και μετέπειτα παίκτης και αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν, δεν έγινε τελικά συμπαίκτης με τον Ζιοβάνι και προτίμησε να επιστρέψει στην πατρίδα του και τη Σάο Πάολο.



Ο Χένρικ Λάρσον και η μπλαουγκράνα σφήνα



ΙΜΑGO

Η μεταγραφική μας περιήγηση σε ερυθρόλευκο φόντο, ολοκληρώνεται με έναν ακόμη λαμπερό σταρ της εποχής, τον Χένρικ Λάρσον. Ο Σουηδός στράικερ με τα 335 γκολ σε 601 παρουσίες στα γήπεδα, έμεινε στα 33 του ελεύθερος από τη σκωτσέζικη Σέλτικ. Με τη φανέλα της πέτυχε 227 γκολ σε 301 ματς, ενώ μοίρασε και 65 ασίστ. Ο Ολυμπιακός τον πολιόρκησε το καλοκαίρι του 2004.

Το μαρκάρισμα ήταν πολύ στενό για έναν επιθετικό που αγωνιζόμενος πολλές φορές ακόμη κι ως εξτρέμ είχε κατακτήσει την περίοδο 2000-2001 το Χρυσό Παπούτσι, ως πρώτος σκόρερ της Ευρώπης. Την ώρα που η υπόθεση έμπαινε στην τελική ευθεία, προέκυψε σφήνα από τη Μπαρτσελόνα και ο μακρυμάλλης Χένρικ από το νέο Καραϊσκάκης βρέθηκε ξαφνικά στο Καμπ Νου. Συμβαίνουν κι αυτά στον απίθανο κόσμο του ποδοσφαίρου, αφού εκεί που σταματά η λογική ξεκινούν οι μεταγραφές.