Αν νιώθετε ότι η πραγματική σημασία των Χριστουγέννων έχει θαφτεί κάτω από βουνά από χαρτί περιτυλίγματος, το να μάθετε πώς γιορτάζουν άλλες χώρες μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε το πραγματικό νόημα των γιορτών.

Οι παραδόσεις διαφέρουν πολύ από τόπο σε τόπο, διαμορφωμένες από το τοπίο, την ιστορία, τις αξίες ακόμα και το κλίμα της κάθε χώρας. Το BBC μας ξεναγεί στις γιορτές ανά τον κόσμο:

Στην Ιαπωνία περνούν χρόνο με τον σύντροφό τους

Johnny Ho/Unsplash

Ως μια χώρα που δεν είναι κατά κύριο λόγο χριστιανική, η Ιαπωνία γιορτάζει τα Χριστούγεννα με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο. Αντί για μια γιορτή με επίκεντρο την οικογένεια, η παραμονή των Χριστουγέννων μοιάζει περισσότερο με την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου – μια ρομαντική βραδιά για ζευγάρια. Οι χειμωνιάτικοι δρόμοι λάμπουν με τα χριστουγεννιάτικα φώτα, τα εστιατόρια προσφέρουν ειδικά μενού και τα πολυτελή ξενοδοχεία συχνά είναι κλεισμένα.



Τα χριστουγεννιάτικα φαγητά είναι επίσης αρκετά διαφορετικά: οι Ιάπωνες γιορτάζουν τρώγοντας kurisumasu keki, ένα ελαφρύ κέικ με κρέμα και τέλεια κομμένες φράουλες.



Στην Ισλανδία διαβάζουν υπό το φως των κεριών μετά το χριστουγεννιάτικο δείπνο

Στην Ισλανδία, οι εκδότες κυκλοφορούν μια πληθώρα νέων εκδόσεων κατά την περίοδο πριν τα Χριστούγεννα – ένα εποχιακό φαινόμενο γνωστό ως jólabókaflóð, ή «χριστουγεννιάτικη πλημμύρα βιβλίων». Η παράδοση χρονολογείται από τον B Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα, βοηθά στην υποστήριξη της εξειδικευμένης εκδοτικής βιομηχανίας της Ισλανδίας, ενισχύει την αγάπη για την ισλανδική γλώσσα, η οποία κινδυνεύει να εξαφανιστεί και χαροποιεί τους λάτρεις των βιβλίων σε όλη τη χώρα.



Στις 24 Δεκεμβρίου, οι οικογένειες ανταλλάσσουν δώρα, τρώνε το χριστουγεννιάτικο δείπνο και στη συνέχεια περνούν το βράδυ διαβάζοντας τα καινούργια τους βιβλία υπό το φως των κεριών, ίσως με ένα κουτί σοκολάτες και ένα ποτό δίπλα τους.

Στην Αυστραλία οι οικογένειες παίζουν κρίκετ

Adam Sayer/Unsplash

Η ημέρα των Χριστουγέννων στην Αυστραλία επικεντρώνεται στον ήλιο, το φαγητό και την οικογένεια. Είναι επίσης μια ευκαιρία να πάρετε ένα tinny (ένα κουτάκι μπύρα), ένα ρόπαλο και μερικά stumps και να απολαύσετε μια υπέροχη αυστραλιανή οικογενειακή παράδοση: τον χριστουγεννιάτικο αγώνα κρίκετ. Όλοι είναι καλεσμένοι και όλες οι ηλικίες είναι ευπρόσδεκτες.

Για μία μόνο ημέρα, το κρίκετ δεν έχει να κάνει με τη νίκη, αλλά με τη συμμετοχή. Οι κανόνες διαφέρουν από οικογένεια σε οικογένεια, με μερικές να είναι πιο αυστηρές από άλλες.

Στη Φινλανδία επισκέπτονται τους προγόνους

Η τιμή στους συγγενείς που έχουν φύγει από τη ζωή είναι αναπόσπαστο κομμάτι των φινλανδικών Χριστουγέννων. Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι οικογένειες επισκέπτονται τα νεκροταφεία για να ανάψουν κεριά για τους αγαπημένους τους. Σύμφωνα με το This Is Finland, τα τρία τέταρτα των φινλανδικών νοικοκυριών συμμετέχουν, μετατρέποντας τα νεκροταφεία σε γαλήνια τοπία με χιόνι στα οποία τρεμοπαίζει φως κεριών.

Οι επισκέψεις στα νεκροταφεία συχνά ακολουθούνται από μια άλλη αγαπημένη φινλανδική παράδοση: την οικογενειακή σάουνα την παραμονή των Χριστουγέννων.

Στην Ουκρανία γιορτάζουν τις αράχνες

Στη δυτική Ουκρανία, η πιο χαρακτηριστική χριστουγεννιάτικη διακόσμηση δεν είναι ένα στολίδι ή ένα αστέρι, αλλά ένας στολισμένος ιστός αράχνης. Το έθιμο προέρχεται από τον μύθο της χριστουγεννιάτικης αράχνης, ένα λαϊκό παραμύθι της ανατολικής Ευρώπης, στο οποίο μια αράχνη στολίζει το χριστουγεννιάτικο δέντρο μιας γυναίκας που είναι πολύ φτωχή για να αγοράσει στολίδια. Το πρωί ξυπνά και το βρίσκει να λάμπει με ασημένιους ιστούς και από εκείνη την ημέρα και μετά, η οικογένειά της δεν αντιμετωπίζει ξανά οικονομικά προβλήματα.

Οι Ουκρανοί φτιάχνουν λεπτούς ιστούς από χαρτί και σύρμα και τους τυλίγουν γύρω από το δέντρο τους σαν πούλιες. Το να βρεις μια αληθινή αράχνη ή ιστό αράχνης στο δέντρο θεωρείται γούρι και είναι συνηθισμένο να μην τα σκουπίζεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο ευκολότερος τρόπος να υιοθετήσεις την παράδοση: άφησε τους ιστούς αράχνης στην ησυχία τους.

Στη Δανία φτιάχνουν χειροποίητα στολίδια

Markus Spiske/Unsplash

Η ημέρα klippe klistre – που σημαίνει κυριολεκτικά «κόβω και κολλάω» – είναι ένα βασικό δανέζικο έθιμο. Σπίτια, σχολεία και χώροι εργασίας σε όλη τη χώρα διοργανώνουν εργαστήρια χειροτεχνίας για να φτιάξουν γιρλάντες, πλεγμένα αστέρια και χάρτινες καρδιές, ώστε να φέρουν το χριστουγεννιάτικο πνεύμα στις τάξεις, τα γραφεία και τα σαλόνια.

Είναι μια ευκαιρία να περάσουν όλοι μαζί χρόνο και να δημιουργήσουν ένα αίσθημα κοινότητας μέσω της δημιουργικότητας, όλα αυτά με τη συνοδεία æbleskiver (μικρά χριστουγεννιάτικα ντόνατς), μπισκότων και gløgg, του δυνατού ζεστού κρασιού της Δανίας.

Μετά από χρόνια πρακτικής, οι Δανοί φαίνεται να είναι σε θέση να μετατρέπουν το λεπτότερο κομμάτι χαρτί σε κάτι μαγικό – αλλά ακόμα και μια απλή χάρτινη γιρλάντα μπορεί να προσθέσει μια πινελιά σκανδιναβικής χειροτεχνίας στο σπίτι σας.

Στη Βενεζουέλα φοράνε τα πατίνια τους

Οι χριστουγεννιάτικες λειτουργίες στις εκκλησίες της Βενεζουέλας είναι χαρούμενες και συχνά ζωντανές, συνοδευόμενες από καμπάνες και πυροτεχνήματα. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό έθιμο είναι ο τρόπος με τον οποίο συχνά φτάνουν οι άνθρωποι: με πατίνια.



Η παράδοση επικεντρώνεται στο πατινάζ για την πρωινή Misa de Aguinaldo (Πρωινή Λειτουργία) που πραγματοποιείται μεταξύ 16 και 24 Δεκεμβρίου γύρω στις 05:00 ή 06:00. Τα παιδιά συχνά πηγαίνουν νωρίς για ύπνο, ώστε να είναι έτοιμα για την πρωινή λειτουργία και πολλοί ενήλικες πατινάρουν όλη τη νύχτα για να φτάσουν μαζί στην εκκλησία.