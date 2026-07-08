«700 σελίδες αναμέτρησης με τα λάθη μου», λέει σε πολίτη ο Αλέξης Τσίπρας

Στις 700 σελίδες της «Ιθάκης» παρέπεμψε έναν πολίτη ο Αλέξης Τσίπρας απαντώντας στην ερώτηση για το τι έχει αλλάξει από τη στιγμή που αποχώρησε από την πολιτική και τι έμαθε από τα λάθη του.

Ο πρώην πρωθυπουργός απάντησε πως έδωσε αυτή τη μάχη της αυτοκριτικής γράφοντας πάνω από 700 σελίδες στην «Ιθάκη». Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι αφιέρωσε πάνω από έναν χρόνο για να αποτυπώσει «με βάθος και ειλικρίνεια» τη διαδρομή του, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες, τις νίκες και τις ήττες. Το βασικό συμπέρασμα, όπως είπε, είναι πως «δεν αρκεί να έχεις το δίκιο αλλά και το ρεαλιστικό σχέδιο ώστε να το επιβάλλεις», καθώς συχνά «η ισχύς είναι πάνω από το δίκαιο».

Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός λέει, επί της ουσίας, πως πλέον έχει το... know how: πριν από δέκα χρόνια, όπως είπε, γνώριζε τι ήθελε να πετύχει αλλά όχι πώς θα το πετύχει, ενώ σήμερα διαθέτει και τα δύο.