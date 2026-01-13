Οκτώ συνήθειες ανθρώπων χωρίς στενό κύκλο φίλων

Σύμφωνα με το tweakyourbiz.com, η απουσία στενών φίλων δεν σημαίνει απαραίτητα κοινωνική απομόνωση. Αντίθετα, πολλοί άνθρωποι επιλέγουν έναν πιο περιορισμένο κοινωνικό κύκλο και καλλιεργούν τρόπους ζωής που τους επιτρέπουν να αισθάνονται καλά χωρίς διαρκή κοινωνική αλληλεπίδραση. Τα άτομα αυτά έχουν αναπτύξει συγκεκριμένες συμπεριφορές και νοοτροπίες που τους βοηθούν να βρίσκουν νόημα, ισορροπία και ικανοποίηση στην καθημερινότητά τους, χωρίς να εξαρτώνται από φιλίες ή συνεχή παρουσία άλλων γύρω τους.

Δες ποιες είναι οι συνήθειες και αν αναγνωρίζεις τον εαυτό σου σε αυτόν τον διαφορετικό τρόπο ζωής.