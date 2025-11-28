Ποιο χρώμα σε βοηθά να κοιμηθείς καλύτερα – Τι να διαλέξεις για σεντόνια του υπνοδωματίου σου

Έρευνες δείχνουν ότι οι πιο απαλές, ψυχρές και παστέλ αποχρώσεις έχουν την ικανότητα να μειώνουν τα επίπεδα κορτιζόλης, της ορμόνης που συνδέεται με το στρες. Αντίθετα, τα πολύ έντονα ή «φωτεινά» χρώματα μπορεί να κρατούν τον οργανισμό σε μεγαλύτερη εγρήγορση, ακόμη κι όταν προσπαθείς να χαλαρώσεις πριν τον ύπνο.

Δες ποια χρώματα λειτουργούν καλύτερα και πώς θα τα συνδυάσεις για ένα πραγματικά χαλαρωτικό υπνοδωμάτιο!