Αν κοιμάσαι λίγο θα ζήσεις λιγότερο - Από ποιες ασθένειες κινδυνεύεις

Ο επαρκής ύπνος προσφέρει περισσότερα οφέλη για τη μακροζωία σε σχέση με τη διατροφή και την άσκηση. Σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Sleep Advances όταν το σώμα δεν ξεκουράζεται επαρκώς, συσσωρεύει στρες που μακροπρόθεσμα μπορεί να μειώσει τη συνολική διάρκεια ζωής. Η διαπίστωση αυτή μετατρέπει τον ύπνο από «καλή συνήθεια» σε βασικό παράγοντα μακροζωίας.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο sciencealert, η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία των ΗΠΑ που καλύπτουν μια εξαετία. Οι εθελοντές κατέγραφαν οι ίδιοι τη διάρκεια του ύπνου τους και λιγότερες από επτά ώρες κρίθηκαν ανεπαρκείς. Το μοτίβο που προέκυψε ήταν σαφές: όσοι κοιμόντουσαν λίγο είχαν μικρότερο προσδόκιμο ζωής. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντικειμενικό μέτρο της επάρκειας της ποσότητας του ύπνου, η τάση εμφανίστηκε σταθερά σε όλες τις ομάδες πληθυσμού.

Για να ελεγχθεί η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, οι ερευνητές συνυπολόγισαν παράγοντες όπως τη φυσική δραστηριότητα, τη μόρφωση και την εργασιακή κατάσταση. Η σύνδεση μεταξύ ελλειπούς ύπνου και μειωμένης μακροζωίας παραμένει ισχυρή. Μόνο το κάπνισμα φάνηκε να έχει πιο αρνητική επίδραση, δείχνοντας πόσο καθοριστικός μπορεί να είναι ένας τόσο απλός καθημερινός παράγοντας.

Ο ύπνος ως βασικός πυλώνας

Αν και οι ειδικοί γνωρίζουν ότι ο ύπνος είναι προστατευτικός, το εύρημα ανέδειξε την ανάγκη να αντιμετωπίζεται ως ζωτικός πυλώνας της υγείας. Οι επιστήμονες συστήνουν επτά έως εννέα ώρες νυχτερινής ανάπαυσης ως το ιδανικό για τους ενήλικες, όχι μόνο για καθημερινή ευεξία, αλλά και για μακροζωία.

Αν και η έρευνα δεν μπορεί να αποδείξει άμεση αιτιώδη σχέση, η μακροχρόνια στέρηση ύπνου προκαλεί αλυσίδα διαταραχών στον οργανισμό: επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου, το ανοσοποιητικό και τα ορμονικά συστήματα. Ως αποτέλεσμα δημιουργείται ένα περιβάλλον με αυξανόμενες πιθανότητες εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, καθιστώντας τον ύπνο ισχυρό δείκτη μελλοντικής υγείας.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι προβλήματα όπως η παχυσαρκία και ο διαβήτης εμφανίζονται συχνότερα σε άτομα που κοιμούνται λιγότερο. Η ανεπαρκής ξεκούραση μπορεί να αλλάξει τον μεταβολισμό, να αυξήσει την πείνα και να απορρυθμίσει την αντίδραση του οργανισμού στη γλυκόζη. Αυτές οι διαταραχές, όταν διατηρούνται για χρόνια, μπορούν να μειώσουν το προσδόκιμο ζωής. Έτσι, ο ύπνος δεν είναι μόνο θέμα άνεσης, αλλά σημαντικός προστατευτικός μηχανισμός.

Απλές αλλαγές, περισσότερα χρόνια

Παρά τη σοβαρότητα του προβλήματος, οι ερευνητές τονίζουν ότι σχετικά μικρές αλλαγές μπορούν να επιφέρουν βελτίωση. Για παράδειγμα, η μείωση της χρήσης του κινητού στο κρεβάτι, η καθιέρωση σταθερής ώρας ύπνου και η ελαφριά άσκηση μπορούν να κάνουν διαφορά. Αν και παράγοντες όπως η εργασία και η φροντίδα των παιδιών ίσως δυσκολεύουν την κατάσταση, μικρές παρεμβάσεις μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου.

Οι οργανισμοί ύπνου στις ΗΠΑ προτείνουν τουλάχιστον επτά ώρες ημερησίως, με κάποιες ενδείξεις ότι η «αναπλήρωση» το Σαββατοκύριακο ίσως βοηθά. Οι ειδικοί καταλήγουν πως ο ύπνος πρέπει να αντιμετωπίζεται ισάξια με τη διατροφή και την άσκηση σε θέματα πρόληψης. Η προτεραιοποίησή του βελτιώνει την καθημερινότητα, αλλά κυρίως συμβάλλει καθοριστικά στο πόσο θα ζήσει κάποιος.