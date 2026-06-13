Αδάμου: Ο Θεοφάνους είχε θυμώσει και μου έλεγε «Ή θα μιλάς ελληνικά όπως πρέπει ή μίλα μόνο κυπριακά»

Για την εμπειρία της στο «X-Factor» και την σχέση της με τον τότε κριτή Γιώργο Θεοφάνους, μίλησε η Ήβη Αδάμου που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή του Φάνη Λαμπρόπουλου.

«Νιώθω ότι η τηλεόραση πιο παλιά ήταν πιο σκληροπυρηνική και τα ονόματα που ήταν στις εκπομπές ήταν έντονες προσωπικότητες. Τότε coach μου ήταν ο κ. Θεοφάνους οπότε καταλαβαίνεις ότι, ναι, έπεσα στα πιο βαθιά. Δυο Κύπριοι μαζί συνεννοούνται απόλυτα.

Τότε μου είχε θυμώσει κιόλας και μου έλεγε «ή θα μιλάς ελληνικά όπως πρέπει ή μίλα μόνο κυπριακά». Και το είχα πάρει τόσο προσωπικά που προσπάθησα πάρα πολύ να μην ακούγεται, όταν μιλάω, αυτή η βαριά προφορά που είναι μεταξύ ελληνικών και κυπριακών. Αλλά ήταν μόλις ένας δυο μήνες που είχα έρθει.

Από την αρχή μου έχει δώσει πάρα πολλά όλη αυτή η εμπειρία. Όταν γυρνάω δηλαδή πίσω, όλες οι δυσκολίες και όλες οι δοκιμασίες γίνονται τελικά για κάποιο λόγο. Κάπου σε οδηγούν. Μπορεί να το αντιλαμβάνεσαι μετά από καιρό και είναι μεγάλη αλήθεια» παραδέχθηκε.