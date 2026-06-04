Άφησε πίσω Ιταλία και Ισπανία: Η Ελλάδα αναδείχθηκε ο καλύτερος προορισμός του κόσμου

Για τους Φινλανδούς ταξιδιώτες, η Ελλάδα δεν είναι απλώς ακόμη ένας μεσογειακός προορισμός. Είναι η εικόνα του καλοκαιριού που επιστρέφει κάθε χρόνο: το φως πάνω στο Αιγαίο, τα τραπέζια δίπλα στη θάλασσα, οι βόλτες σε νησιά και πόλεις, η φιλοξενία που μένει στη μνήμη.

Αυτή η σχέση επιβεβαιώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς η Ελλάδα αναδείχθηκε ως ο καλύτερος ταξιδιωτικός προορισμός του κόσμου («World's Best Travel Destination 2026») στα Grand Travel Award Finland 2026, που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Μαΐου 2026 στο Ελσίνκι.

Η χώρα μας κατέκτησε την πρώτη θέση απέναντι σε ισχυρούς ανταγωνιστές, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Νορβηγία, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους ταξιδιωτικούς προορισμούς για τη φινλανδική αγορά.

Η Ελλάδα που κερδίζει ξανά το κοινό

Η διάκριση δεν βασίζεται μόνο στην αναγνωρισιμότητα της χώρας. Τα Grand Travel Awards θεωρούνται ένας από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της ταξιδιωτικής βιομηχανίας στις σκανδιναβικές χώρες, με τους νικητές στη Φινλανδία να αναδεικνύονται μέσα από ανεξάρτητη έρευνα της Nordic Bench.

Στην αξιολόγηση συνυπολογίζονται οι εμπειρίες καταναλωτών και ταξιδιωτών, οι απόψεις επαγγελματιών του τουρισμού, αλλά και η κρίση ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα δεν βραβεύτηκε μόνο επειδή είναι δημοφιλής. Βραβεύτηκε επειδή εξακολουθεί να προσφέρει αυτό που αναζητά ο σύγχρονος ταξιδιώτης: αυθεντικές εμπειρίες, ποιότητα, φυσική ομορφιά, πολιτισμό, ιστορία και γαστρονομία.

Γιατί οι Φινλανδοί επιλέγουν Ελλάδα

Για μια χώρα του ευρωπαϊκού Βορρά, η Ελλάδα λειτουργεί συχνά σαν υπόσχεση φωτός. Οι ελληνικοί προορισμοί προσφέρουν στους Φινλανδούς ταξιδιώτες αυτό που αναζητούν περισσότερο στις διακοπές τους: ήλιο, θάλασσα, χαλάρωση, ασφάλεια, καλό φαγητό και αίσθηση αυθεντικότητας.

Η ελληνική φιλοξενία, η γαστρονομική παράδοση, οι εμπειρίες στα νησιά αλλά και οι επιλογές στην ηπειρωτική Ελλάδα κρατούν τη χώρα σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις τους.

Η δεύτερη συνεχόμενη πρωτιά έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται σε μια περίοδο έντονου συναγωνισμού μεταξύ κορυφαίων ευρωπαϊκών προορισμών. Η Ελλάδα κατάφερε να ξεχωρίσει απέναντι σε χώρες με εξίσου ισχυρό τουριστικό brand, όπως η Ιταλία και η Ισπανία.

Μια διάκριση με σημασία για τον ελληνικό τουρισμό

Στην τελετή απονομής στο Ελσίνκι συμμετείχαν περίπου 300 εκπρόσωποι της ταξιδιωτικής βιομηχανίας καθώς και στελέχη επιχειρήσεων.

Το βραβείο παρέλαβαν εκ μέρους της Ελλάδας η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Σκανδιναβίας, Ευτυχία Αϊβαλιώτη, και ο επιτετραμμένος της ελληνικής πρεσβείας στη Φινλανδία, Δημήτρης Καρακωνσταντής.

Η διάκριση ενισχύει την εικόνα της Ελλάδας στις σκανδιναβικές αγορές και επιβεβαιώνει τη δυναμική των δράσεων προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη Βόρεια Ευρώπη.

Η χώρα που μένει στη μνήμη

Η επιτυχία της Ελλάδας στη φινλανδική αγορά δεν είναι τυχαία. Πατά πάνω σε κάτι βαθύτερο από την κλασική τουριστική προβολή.

Είναι η εμπειρία που παίρνει μαζί του ο ταξιδιώτης όταν φύγει: μια βουτιά σε καθαρά νερά, ένα δείπνο κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό, ένας αρχαιολογικός χώρος στο φως του απογεύματος, ένα χωριό που μοιάζει να κινείται σε άλλο ρυθμό.

Αυτή είναι η Ελλάδα που συνεχίζει να εμπνέει επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Και αυτή είναι η Ελλάδα που οι Φινλανδοί ανέδειξαν ξανά ως τον καλύτερο ταξιδιωτικό προορισμό στον κόσμο για το 2026.