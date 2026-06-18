Πού πήγαν όσοι έφυγαν από το Ντουμπάι μετά τον πόλεμο; Θα επιστρέψουν ποτέ;

Τα χαρακτηριστικά της ζωής που προσφέρει το Ντουμπάϊ στους κατοίκους του εξακολουθούν να είναι και σήμερα τα ίδια: καλά ιδιωτικά σχολεία, ωραίες παραλίες, πολυτελή ξενοδοχεία, εξαιρετικές αεροπορικές συνδέσεις, νόμιμη κατανάλωση αλκοόλ (αν δεν είσαι ντόπιος ή μουσουλμάνος). Οι ξένοι δεν πληρώνουν φόρο εισοδήματος, βρέχει σπάνια, Ρώσοι ολιγάρχες είναι ελεύθεροι να συναναστρέφονται με δυτικούς τραπεζίτες, Άραβες μεγιστάνες και Ισραηλινούς επιχειρηματίες. Μετά την έναρξη του πολέμου, ωστόσο, τα προτερήματα μπήκαν μοιραία στη ζυγαριά μαζί με το ρίσκο των πυραύλων και των drones του Ιράν. Και παρά το γεγονός πως τα περισσότερα πλήγματα αντιμετωπίστηκαν πριν κάνουν σοβαρή ζημιά στο Ντουμπάϊ και άλλες περιοχές, πολλοί ξένοι κάτοικοι εγκατέλειψαν τον μέχρι πρότινος μόνιμο τόπο διαμονής τους.

Οι περισσότεροι πέταξαν πίσω σε Αμερική και Ευρώπη. Άλλοι έφυγαν οδικώς για Μουσκάτ, στο γειτονικό Ομάν, αναζητώντας εναλλακτικές οδούς απόδρασης. Η πλειοψηφία ήλπιζε πως θα επέστρεφε μόλις θα σταματούσαν οι εχθροπραξίες. Καθώς, όμως, αυτές φάνηκε πως παρατείνονται, οι περισσότεροι άρχισαν την έρευνα για το νέο τους καταφύγιο. Ο Economist έκανε έρευνα για το πού πήγαν όσοι εγκατέλειψαν το Ντουμπάϊ λίγο μετά τα πρώτα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

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Έως 4 εκατομμύρια ξένοι, 240.000 εκατομμυριούχοι

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν αποκαλύπτουν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία για τους ξένους κατοίκους στο έδαφός τους αλλά, σύμφωνα με εκτιμήσεις, πριν από τον πόλεμο, ένας αριθμός μεταξύ 3 και 4 εκατομμυρίων από τα 12 εκατομμύρια των κατοίκων της χώρας ήταν πλούσιοι αλλοδαποί με τις οικογένειές τους. Από αυτούς, περισσότεροι από 240.000 ήταν εκατομμυριούχοι. Το Ντουμπάι είχε λάβει την «μερίδα του λέοντος» από τις αφίξεις ξένων και γι΄ αυτό το λόγο κατέγραψε και το μεγαλύτερο ποσοστό αναχωρήσεων μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Σύμφωνα με στοιχεία της Henley&Partners, κορυφαίας εταιρείας συμβουλευτικής σε θέματα μετανάστευσης και ιθαγένειας για εύπορους πελάτες, τα αιτήματα για έρευνα μετοίκησης σε άλλες χώρες, αυξήθηκαν περισσότερο από 40% από ξένους με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Περισσότερες από 35 χώρες ανταγωνίζονται σήμερα για να κερδίσουν τους πλούσιους και κορυφαίους του παγκόσμιου επιχειρείν των Εμιράτων. Παραδοσιακοί προορισμοί όπως ήταν μέχρι τώρα η Νέα Ζηλανδία και η Μάλτα απέκτησαν νέους ανταγωνιστές. Οι Μαλδίβες θεσμοθέτησαν για πρώτη φορά φέτος ένα πρόγραμμα επενδύσεων με αντάλλαγμα δικαίωμα μόνιμης παραμονής. Η Αργεντινή αναμένεται, επίσης, σύντομα να χορηγεί ιθαγένεια σε όσους επενδυτές είναι σε θέση να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Στις 24 Απριλίου η Τουρκία πρότεινε ένα 20ετές πρόγραμμα απαλλαγής από φόρο εισοδήματος και φόρο επί των κερδών κεφαλαίου για ορισμένες κατηγορίες ξένων κατοίκων. Από την αρχή του πολέμου, αναφορές από εξειδικευμένα νομικά γραφεία κάνουν λόγο για αρκετούς πελάτες τους στους οποίους χορηγήθηκε η τουρκική ιθαγένεια μετά από αγορά σπιτιού.

Μαγνήτης το Μιλάνο

Εξαιρετικά δημοφιλές αποδεικνύεται και το Μιλάνο όπου νομικοί και μεσιτικά γραφεία κάνουν λόγο για εξακοντισμό της ζήτησης για διαμονή και επενδύσεις στην Ιταλία από πρώην κατοίκους χωρών του Κόλπου. Οι ντόπιοι καυχώνται πως σε αντίθεση με τις άλλες πόλεις της Ιταλίας, το Μιλάνο, ως κέντρο της μόδας και της οικονομίας της χώρας, είναι σε θέση να προσφέρει σε όσους την προτιμήσουν ευκαιρίες να αυξήσουν τις περιουσίες τους και όχι μόνο να τις ξοδέψουν. Τα τελευταία χρόνια, αμερικανικά hedge funds όπως η Millenium Management έχουν ανοίξει υποκαταστήματα στο Μιλάνο επιτρέποντας στους πλούσιους επενδυτές και fund managers να εκμεταλλευθούν το ιταλικό φορολογικό σύστημα. Οι υψηλά αμειβόμενοι πληρώνουν εκεί ετησίως έναν σχετικά χαμηλό ενιαίο φόρο ύψους 300.000€ για ολόκληρο το ξένο εισόδημά τους. ΄Οσοι είναι γονείς, έχουν να επιλέξουν μεταξύ αμερικανικών, βρετανικών, καναδικών, γαλλικών και γερμανικών διεθνών σχολείων για τα παιδιά τους. Για τους μη Ευρωπαίους, ο πλέον συνηθισμένος τρόπος εξασφάλισης του δικαιώματος παραμονής στη χώρα είναι η επένδυση 250.000€ σε μια ιταλική start-up ή 500.000€ σε μια μεγαλύτερη, καταξιωμένη εταιρεία. Εναλλακτικά, κάποιος μπορεί να κάνει μια δωρεά 1 εκατομμυρίου€ σε έναν ιταλικό φιλανθρωπικό οργανισμό ή να επενδύσει 2 εκατομμύρια€ σε κρατικά ομόλογα.

Εισροές κεφαλαίων και χρυσού από τα Εμιράτα στη Σιγκαπούρη

Άλλη εναλλακτική είναι η Σιγκαπούρη. Η πόλη-κράτος είχε έρθει σε δεύτερη μοίρα τα τελευταία χρόνια λόγω Ντουμπάϊ. Πανίσχυροι άνδρες από την Ινδία και την Κίνα είχαν προτιμήσει τα Εμιράτο λόγω της πολυτέλειας, των χαλαρών κανόνων και των επιχειρηματικών ευκαιριών. Οι αυστηρότεροι κοινωνικοί κανόνες της Σιγκαπούρης και η εμμονή της κυβέρνησής του στους περιορισμούς λειτουργούσαν αποτρεπτικά συγκρινόμενοι με το Ντουμπάϊ. Μετά το ξέσπασμα του πολέμου, η αποτελεσματική κυβέρνηση της Σιγκαπούρης, το νομικό της σύστημα και οι εξαιρετικοί διαχειριστές κεφαλαίων που διαθέτει είναι πόλοι έλξης. Οι μεγάλες τράπεζες καταγράφουν μια ισχυρή ανοδική τάση σε εισροές κεφαλαίων από το Ντουμπάϊ ενώ οι εισαγωγές χρυσού από τα Εμιράτα έχουν τετραπλασιαστεί από τον Ιανουάριο. Επιφανείς πελάτες νομικών εταιρειών της Σιγκαπούρης, κυρίως νεόπλουτοι Κινέζοι, εκφράζουν αυξανόμενο ενδιαφέρον να μετοικήσουν από την Μέση Ανατολή. Πλούσιοι Ινδοί που κάθε χρόνο εγκαταλείπουν την Σιγκαπούρη έχοντας 1 εκατομμύριο και πλέον σε τραπεζικό λογαριασμό, τώρα είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν.

Γιατί δεν υπάρχει το τέλειο υποκατάστατο του Ντουμπάϊ

Παρά την αδιαμφισβήτητα καταγεγραμμένη τάση, το Μιλάνο και η Σιγκαπούρη δεν συνιστούν τέλεια υποκατάστατα για το Ντουμπάϊ. Οι Ρώσοι εκατομμυριούχοι δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην Ιταλία, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. ΄Αλλοι πλούσιοι ξένοι φοβούνται πως ίσως η κυβέρνηση που θα αναδειχθεί στην Ιταλία στις εκλογές του χρόνου ίσως καταργήσει τον ισχύοντα ενιαίο φόρο εισοδήματος για τους αλλοδαπούς.

Η Σιγκαπούρη, από την πλευρά της, φορολογεί το εισόδημα στο 24% ενώ έχει αυστηροποιήσει τη νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος, παράγοντας που λειτουργεί πάντα αποτρεπτικά σε μαζικές εισροές κεφαλαίων από άλλες χώρες. Τα τελευταία χρόνια, το 80% των αιτήσεων χορήγησης άδειας λειτουργίας εταιρειών κρυπτονομισμάτων απορρίφθηκαν ή αποσύρθηκαν μετά από παρέμβαση της Financial Action Task Force, εποπτικής αρχής κατά του ξεπλύματος χρήματος. Για τους λόγους αυτούς, οικονομικοί αναλυτές προβλέπουν πως οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων θα παραμείνουν στη Μέση Ανατολή.

Αρκετές ξένες εταιρείες που με την έναρξη του πολέμου επέτρεψαν στους υπαλλήλους τους να εργαστούν από το σπίτι-κατά κύριο λόγο, πόλεις όπως το Μιλάνο και το Λονδίνο- αναμένουν πως μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνευσης θα επιστρέψουν στα γραφεία τους στο Ντουμπάϊ. ΄Οσο παρατείνεται η αναμονή για τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, χιλιάδες θα παραμείνουν κάπου που κάνει λιγότερη ζέστη.