Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων: Πραγματική απειλή για τη χοιροτροφία (και όχι για τον άνθρωπο)

Η Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων (African Swine Fever) είναι μια εξαιρετικά μεταδοτική και θανατηφόρα ασθένεια που προσβάλλει αποκλειστικά χοίρους και αγριόχοιρους. Ο ιός προκαλεί αιμορραγικές βλάβες, υψηλό πυρετό, ανορεξία με ποσοστά θνησιμότητας που συχνά αγγίζουν το 100%. Η ιδιαιτερότητά του βρίσκεται στην αντοχή του: επιβιώνει για εβδομάδες σε περιβάλλον με χαμηλές θερμοκρασίες και παραμένει ενεργός για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Παρά τη σοβαρότητά του, δεν αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο, καθώς δεν μπορεί να τον μολύνει ούτε μέσω κατανάλωσης κρέατος ούτε μέσω επαφής.

Οι διαφορές με τη Γρίπη των Χοίρων

Αν και συχνά συγχέεται με τη «Γρίπη των Χοίρων», οι δύο νόσοι δεν έχουν καμία σχέση. Η Γρίπη των Χοίρων προκαλείται από ιούς τύπου Influenza, οι οποίοι μπορούν να μεταλλαχθούν και σε ορισμένες περιπτώσεις να προσβάλουν τον άνθρωπο. Αντίθετα, ο ιός ASF δεν έχει αναπνευστική μορφή. Δεν συνδέεται με πανδημίες, δεν κυκλοφορεί μέσω αέρα σε μεγάλες αποστάσεις και δεν έχει ιστορικό διασταυρούμενων λοιμώξεων. Παρά ταύτα, η ονομαστική σύγχυση οδηγεί συχνά σε ανησυχία στο κοινό.

Πώς μολύνονται τα ζώα

Η μετάδοση του ASF βασίζεται κυρίως σε άμεση επαφή με μολυσμένα ζώα και σε επαφή με εκκρίσεις, αίμα ή υπολείμματα τροφών που περιέχουν τον ιό. Η μεταφορά ακατάλληλα επεξεργασμένων προϊόντων χοιρινού, ο ανεπαρκής καθαρισμός των οχημάτων και του εξοπλισμού, καθώς και οι παράτυπες μετακινήσεις ζώων μπορούν να δημιουργήσουν νέες εστίες. Ακόμη και μικρές παραλείψεις βιοασφάλειας αρκούν για να εξαπλωθεί ο ιός σε ολόκληρες φάρμες, γι’ αυτό και δίνεται έμφαση σε αυστηρά πρωτόκολλα και ελέγχους.

Ο ASF έχει εντοπιστεί σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια, με περιστατικά σε Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία και σε αρκετές περιοχές της Γερμανίας. Οι εστίες με αγριόχοιρους αποτελούν τη μεγαλύτερη πρόκληση, καθώς καθιστούν δύσκολη την πλήρη εξάλειψη της νόσου. Για την Ελλάδα, ο κίνδυνος παραμένει υπαρκτός λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας με τα Βαλκάνια, όπου καταγράφονται συχνά νέα κρούσματα. Παρά τις ενισχυμένες ζώνες επιτήρησης και τους ελέγχους στις μετακινήσεις ζώων, χρειάζεται εγρήγορση, ιδίως σε περιοχές με υψηλό πληθυσμό αγριόχοιρων.

Ποια περιοριστικά μέτρα απαιτούνται

Η εμφάνιση ASF σε μια περιοχή οδηγεί άμεσα σε αυστηρά περιοριστικά μέτρα: καραντίνα, θανάτωση κοπαδιών και απαγόρευση μετακινήσεων ζώων. Αυτά προκαλούν μεγάλες οικονομικές απώλειες στους παραγωγούς, επηρεάζοντας τόσο μικρές φάρμες όσο και μεγάλες μονάδες. Σε χώρες όπου εκδηλώθηκαν μαζικές εστίες, η παραγωγή χοιρινού μειώθηκε αισθητά, προκαλώντας άνοδο τιμών. Παρότι η ασθένεια δεν απειλεί την ασφάλεια του καταναλωτή, οι εξαγωγές μπορεί να διακοπούν για μήνες.

Γιατί δεν υπάρχει εμβόλιο

Η δυσκολία ανάπτυξης εμβολίου οφείλεται στη σύνθετη δομή του ιού της ASF, που διαθέτει μεγάλο γονιδίωμα και ποικιλία πρωτεϊνών οι οποίες του επιτρέπουν να αποφεύγει την ανοσολογική απόκριση. Επιπλέον, ο ιός μολύνει συγκεκριμένα κύτταρα του ανοσοποιητικού, δυσχεραίνοντας την κατάσταση. Ερευνητικές ομάδες στην Ευρώπη, την Κίνα και τις ΗΠΑ δοκιμάζουν εξασθενημένα ή γενετικά τροποποιημένα στελέχη, όμως η ασφάλεια είναι κρίσιμο ζητούμενο, καθώς οποιοδήποτε εμβόλιο πρέπει να αποτρέπει τη νόσο χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επαναμετάλλαξης.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές – Είναι ασφαλές το χοιρινό;

Παρά τη σοβαρότητα της ASF για τη χοιροτροφία, δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τον άνθρωπο. Ο ιός δεν μπορεί να μολύνει ανθρώπινα κύτταρα, δεν μεταδίδεται μέσω τροφής και καταστρέφεται πλήρως με το μαγείρεμα. Ακόμη και σε περιοχές όπου καταγράφονται εστίες, το χοιρινό που φτάνει στην αγορά ελέγχεται σχολαστικά από τις κτηνιατρικές αρχές. Η ανησυχία που συχνά προκαλείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βασίζεται σε παρερμηνείες ή σε σύγχυση με άλλες νόσους. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι η ασφάλεια του κρέατος δεν επηρεάζεται, ενώ η στήριξη νόμιμων παραγωγών συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της αγοράς.