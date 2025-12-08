Από εργαστήριο πιθανώς διέρρευσε η αφρικανική πανώλη των χοίρων στην Ισπανία - Συναγερμός στις Αρχές

Εντείνεται η ανησυχία για την επιδημία αφρικανικής πανώλης των χοίρων σε περιοχές της Καταλονίας στην Ισπανία, κοντά στη Βαρκελώνη.

Οι Αρχές της χώρας εξετάζουν την πιθανότητα η ασθένεια να έχει διαρρεύσει από ερευνητική εγκατάσταση και επικεντρώνονται σε πέντε εργαστήρια ως πιθανές πηγές.

Φωτό: Reuters

Δεκατρία κρούσματα του «πυρετού του χοιρινού» έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί σε αγριόχοιρους στην ύπαιρθο της Βαρκελώνης από τις 28 Νοεμβρίου, ωθώντας στη λήψη αυστηρών μέτρων για τον περιορισμό της επιδημίας προτού αυτή εξαπλωθεί στην Ισπανία και γίνει σοβαρή απειλή για τη βιομηχανία εξαγωγών χοιρινού κρέατος της χώρας, η οποία αποτιμάται στα 8,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Φωτό: Reuters

Οι περιφερειακές Αρχές αρχικά εκτιμούσαν ότι η ασθένεια μπορεί να άρχισε να κυκλοφορεί όταν ένας αγριόχοιρος έφαγε μολυσμένη τροφή που είχε εισαχθεί από το εξωτερικό της Ισπανίας, ίσως με τη μορφή ενός σάντουιτς με κρέας που απορρίφθηκε από έναν μεταφορέα.

Ωστόσο, το Υπουργείο Γεωργίας της Ισπανίας ξεκίνησε νέα έρευνα όταν διαπίστωσε ότι το στέλεχος του ιού που εντοπίστηκε στους νεκρούς αγριόχοιρους είναι διαφορετικό με αυτό που κυκλοφορεί σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με μια έκθεση, το συγκεκριμένο στέλεχος είναι παρόμοιο με αυτό που εντοπίστηκε στη Γεωργία το 2007.

«Ιός που χρησιμοποιείται στα εργαστήρια»

«Η ανακάλυψη ενός ιού παρόμοιου με αυτόν που κυκλοφορούσε στη Γεωργία δεν αποκλείει, επομένως, την πιθανότητα η προέλευσή του να βρίσκεται σε μια βιολογική εγκατάσταση περιορισμού», δήλωσε το υπουργείο την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

«Το στέλεχος του ιού ‘Γεωργία 2007’ είναι ένας ιός «αναφοράς» που χρησιμοποιείται συχνά σε πειραματικές μολύνσεις σε εγκαταστάσεις περιορισμού για τη μελέτη του ιού ή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, τα οποία βρίσκονται υπό ανάπτυξη. Η έκθεση υποδηλώνει ότι ο ιός μπορεί να μην προέρχεται από ζώα ή ζωικά προϊόντα από χώρες που υπάρχει η μόλυνση αυτή τη στιγμή».

Φωτό: Reuters

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ίγια, δήλωσε ότι έδωσε εντολή στο καταλανικό ινστιτούτο έρευνας αγροδιατροφής να πραγματοποιήσει έλεγχο σε πέντε εγκαταστάσεις σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων από το σημείο της επιδημίας, οι οποίες μελετούν τον ιό της αφρικανικής πανώλης των χοίρων.

«Η περιφερειακή κυβέρνηση δεν αποκλείει καμία πιθανότητα όσον αφορά την προέλευση της επιδημίας της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, αλλά ούτε επιβεβαιώνει καμία», είπε.

Φωτό: Reuters

Ο στρατός στη «μάχη» κατά της επιδημίας

Στη «μάχη» κατά της εξάπλωσης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, μάλιστα, συμμετέχει και ο ισπανικός στρατός με περισσότερους από 100 υπαλλήλους της στρατιωτικής μονάδας έκτακτης ανάγκης της χώρας να έχουν αναπτυχθεί στην πληγείσα περιοχή, προκειμένου να εργαστούν μαζί με την αστυνομία και τους δασοφύλακες άγριας ζωής.

Φωτό: Reuters

Η αφρικανική πανώλη των χοίρων, η οποία εδώ και καιρό ενδημεί στην Αφρική, είναι ακίνδυνη για τον άνθρωπο, αλλά συχνά θανατηφόρα για τους χοίρους. Το 2018, ο ιός εμφανίστηκε στην Κίνα, η οποία φιλοξενεί περίπου το ήμισυ των χοίρων παγκοσμίως. Μέχρι το 2019, υπήρχαν ανησυχίες ότι είχαν χαθεί από την ασθένεια έως και 100 εκατομμύρια χοίροι. Δύο χρόνια αργότερα, ο ιός επιβεβαιώθηκε στη Γερμανία, η οποία φιλοξενεί ένα από τα μεγαλύτερα κοπάδια χοίρων της ΕΕ.

Η Ισπανία, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξήγαγε προϊόντα χοιρινού κρέατος αξίας 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ σε άλλες χώρες της ΕΕ πέρσι και σχεδόν 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε προϊόντα χοιρινού κρέατος σε αγορές εκτός ΕΕ. Επίσης, υπολογίζεται ότι στην Ισπανία σφάχτηκαν 58 εκατομμύρια χοίροι το 2021, αύξηση 40% σε σχέση με μια δεκαετία νωρίτερα.