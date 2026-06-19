Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: «Τον ξεθάψαμε, δεν είχε λιώσει ο άνθρωπος, ήταν κάτι ψυχοβγαλτικό»

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή, η γνωστή μας Didi από το «Big Brother» συγκίνησε όταν με δάκρυα στα μάτια μίλησε για την απώλεια του πατέρα της σε μικρή ηλικία. «Ο μπαμπάς μου πέθανε 48 χρόνων και ο άλλος ξεκινάει τη ζωή του στα 48! Υπάρχει κόσμος που έχει φύγει πριν ξεκινήσει τη ζωή του και μαζί μ’ αυτό φεύγει και ένα κομμάτι του άλλου που έχεις δίπλα σου. Κι εγώ έχασα ένα κομμάτι μου και η μαμά μου… Έχω την τιμή, ή την πολυτέλεια, ή την τύχη γιατί είναι και λίγο τύχη να το ζήσω όλο αυτό και να προσπαθήσω να διαχειριστώ ό,τι μου έρχεται, καλό ή κακό», είπε στη διαδικτυακή εκπομπή «Το συστατικό που έλειπε».

«Ήταν κάτι το ψυχοβγαλτικό»

Η Didi αποκάλυψε επίσης το πόσο ψυχοφθόρα διαδικασία ήταν αυτή της εκταφής του πατέρα της, κάτι σαν ένας δεύτερος θάνατος. «Τον ξεθάψαμε και τον είδα. Δεν είχε λιώσει ο άνθρωπος και τον βάλαμε σε ένα σεντόνι. Είναι μια πολύ δύσκολη φάση για όλους τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει κάποιος που να πει ότι ο θάνατος είναι εύκολος ή ευχάριστος ή διαχειρίσιμος στην αρχή. Δεν είναι. Τον διαχειρίζεσαι μετά. Με την καύση γλιτώνεις έναν δεύτερο μικρό θάνατο. Εγώ είδα τα κόκκαλα του μπαμπά μου, αλλά δεν τα είδα σαν κόκκαλα. Το να ξέρεις ότι ο μπαμπάς σου πριν 3 χρόνια ήταν έτσι και τώρα τον βλέπεις με τα μαλλιά του, με λίγο από το κορμί του, λίγο από το ρούχο του, θεωρώ ότι είναι ψυχοβγαλτικό».