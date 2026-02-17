Αγγούρια πολυτελείας στη Ρωσία: Η ακρίβεια χτυπά πορτοφόλια και σαλάτες

Το ταπεινό αγγούρι, βασικό στοιχείο της ρωσικής κουζίνας και αγαπημένο σε σαλάτες και καθημερινά γεύματα, έχει γίνει το τελευταίο προϊόν των οποίων η τιμή εκτοξεύτηκε αιφνιδίως, προκαλώντας αγανάκτηση στους πολίτες εν μέσω πολέμου. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, από τον Δεκέμβριο η τιμή του διπλασιάστηκε, ξεπερνώντας κατά μέσο όρο τα 300 ρούβλια (3,91 δολάρια) ανά κιλό, ενώ στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορούν φωτογραφίες με αγγούρια που πωλούνται στη διπλάσια ή τριπλάσια τιμή.

Υπό πίεση πολιτικών, ανάμεσά τους στελέχη του κυβερνώντος κόμματος Ενωμένη Ρωσία, και ενόψει των βουλευτικών εκλογών αργότερα φέτος, η ρυθμιστική αρχή κατά του μονοπωλίου ζήτησε από παραγωγούς και εμπόρους να εξηγήσουν την αύξηση των τιμών.

«Αυτόν τον χειμώνα εμφανίστηκαν στα καταστήματά μας νέα «χρυσά» προϊόντα, τα αγγούρια», δήλωσε ο Σεργκέι Μινόροφ, βουλευτής του κόμματος Δίκαιη Ρωσία, σχολιάζοντας πως το υπουργείο Γεωργίας αποδίδει την απότομη αύξηση στην εποχικότητα. «Η ίδια δικαιολογία δόθηκε για τις «χρυσές» πατάτες πέρυσι, τώρα είναι τα «επίχρυσα» αγγούρια», πρόσθεσε ο Μινόροφ, πρώην αλεξιπτωτιστής που ασχολείται με πολιτικά ζητήματα και συχνά φέρνει στην επιφάνεια θέματα που εξοργίζουν τους ψηφοφόρους. «Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες; Να αποδεχθούν πως δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά τα βασικά τρόφιμα;», διερωτήθηκε.

Η έκρηξη τιμών του αγγουριού στη Ρωσία

Παραγωγοί διαβεβαιώνουν ότι οι τιμές μπορεί να μειωθούν τον επόμενο μήνα, όταν ο καιρός ζεστάνει. Παρόμοια ζητήματα έχουν επιλυθεί στο παρελθόν και δεν φαίνεται οι διαμαρτυρίες στα κοινωνικά δίκτυα να απειλούν τη σταθερότητα, όπως αναφέρει το Reuters.

Η αύξηση της τιμής του αγγουριού έρχεται ενώ ο συνολικός δείκτης τιμών αυξήθηκε 2,1% από τις αρχές του έτους, εν μέρει λόγω αύξησης του ΦΠΑ, σε μια περίοδο όπου η ρωσική οικονομία επιβραδύνεται μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Με τις τιμές των αγγουριών πλέον υψηλότερες από εισαγόμενα φρούτα όπως οι μπανάνες, κάποια σούπερ μάρκετ στη Σιβηρία περιορίζουν την ποσότητα αγοράς ανά πελάτη. Μια από τις μεγαλύτερες ρωσικές εφημερίδες πρόσφερε στους αναγνώστες σπόρους για να καλλιεργήσουν τα δικά τους αγγούρια στο σπίτι.

Κόμματα όπως το Δίκαιη Ρωσία και το Κομμουνιστικό Κόμμα, που έχουν έδρες στη Δούμα, πρότειναν η κυβέρνηση να θέσει πλαφόν στις αυξήσεις που μπορούν να επιβάλουν οι λιανοπωλητές σε βασικά τρόφιμα.

Ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Γεβγκένι Ποπόφ προσπάθησε να υποβαθμίσει το θέμα στα κοινωνικά δίκτυα, λέγοντας πως η Ρωσία είναι αυτάρκης στα αγγούρια και οι τιμές θα μειωθούν, αλλά δέχθηκε επικρίσεις από πολίτες. Μία αναγνώστρια, η Σβετλάνα, σχολίασε: «Κάποτε τα αυγά ήταν «χρυσά». Τώρα τα αγγούρια είναι από χρυσό».