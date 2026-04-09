Άγιες Μέρες αλλά το... μπιφ ΠΑΣΟΚ με Άδωνι καλά κρατεί

Αν και διανύουμε τις κατανυκτικές ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, ΠΑΣΟΚ και Άδωνις Γεωργιάδης δεν λένε να... θάψουν (έστω και προσωρινά) το «τσεκούρι του πολέμου» με αφορμή τη συζήτηση που έχει ανοίξει για τα ρουσφέτια.

«Η δειλία πάει …χέρι-χέρι με την τζάμπα μαγκιά. Ο ρουσφετάκιας κ. Γεωργιάδης παραληρεί πανικόβλητος εξαπολύοντας προσωπικές ύβρεις, αλλά για την ταμπακιέρα… σιωπή», είναι μία ενδεικτική αναφορά από τη νέα ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα η Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας έτσι σε αναρτήσεις του υπουργού Υγείας.

«Πόσο ακόμα θα περιμένουμε να δημοσιεύσει τα ρουσφέτια που έκανε σε βουλευτές της αντιπολίτευσης; Να τα κοινοποιήσει μαζί με τις απαντήσεις που έδωσε στον καθένα για να ελεγχθεί ποιος παρανόμησε και αν ο ίδιος κινήθηκε νόμιμα», σημειώνει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην κατακλείδα της ανακοίνωσής του, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει: «Μιας και είναι τόσο περήφανος Νεοδημοκράτης, να μας εξηγήσει τι εννοούσε όταν το 2007 έλεγε ως βουλευτής του ΛΑΟΣ ότι το σύνθημα της Νέας Δημοκρατίας από "σεμνά και ταπεινά" μετατράπηκε σε "σεμνά και μετρητά" και μάλιστα κατήγγειλε τα "γαλάζια" κοράκια που πήραν τα λεφτά σε …τσάντες».