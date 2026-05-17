Άγιοι Ανάργυροι: Υποσιτισμένα τα τρία παιδιά που βρέθηκαν στο σπίτι-«τρώγλη»

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινωνία η νέα υπόθεση με τρία ανήλικα παιδάκια που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μέσα σε διαμέρισμα στους Αγίους Αναργύρους.

Και τα τρία παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» όπου οι γιατροί τα υπέβαλαν σε εξονυχιστικές εξετάσεις για να διαπιστωθεί η ακριβής κατάσταση της υγείας τους. Όπως προκύπτει από τα πρώτα αποτελέσματα, είναι υποσιτισμένα.

Ζούσαν με μούχλα και ακαθαρσίες

Πάντως, από τις πρώτες εικόνες που δημοσιεύτηκαν, οι κατάσταση διαβίωσης στο διαμέρισμα της οδού Κερκύρας ήταν ιδιαίτερα σκληρές αφού η πενταμελής οικογένεια ζούσε σε σπίτι όπου οι εσωτερικοί τοίχοι ήταν μουχλιασμένοι, υπήρχε βρωμιά, σάπια κουφώματ.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, για την εν λόγω οικογένεια είχε γίνει πριν από περίπου δύο χρόνια ανώνυμη καταγγελία κατοίκου της περιοχής με τους αστυνομικούς να σπεύδουν για να μιλήσουν με τον πατέρα κάνοντας τους κάποιες συστάσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Παράλληλα είχε γίνει ενημέρωση και στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αγίων Αναργύρων.

«Ερχόταν κοινωνική λειτουργός για να πάρουμε επίδομα»

Την ίδια ώρα, ο παππούς των παιδιών σε δηλώσεις του ανέφερε «Τα παιδιά πηγαίνανε σχολείο, ερχόταν πούλμαν και τα έπαιρνε και πλήρωνε 50-100 ευρώ. Τα παιδιά είναι λίγο ζημιάρικα και έτρωγαν ότι έβρισκαν από το ψυγείο. Ο γαμπρός μου δουλεύει και φροντίζει τα παιδιά του. Τα παιδιά ήταν πολύ καθαρά και δεν είχαν κακοποιηθεί. Υπάρχει όμως φτώχεια. Η κόρη μου μου είπε ότι ερχόταν μια κοινωνική λειτουργός με προοπτική να της βγάλει ένα επίδομα».

Από την πλευρά του, ο θείος και αδελφός της μητέρας των παιδιών ανέφερε επιπρόσθετα ότι «τα παιδιά ήταν πλυμένα. Πήγαινα στο σπίτι. Τα παιδιά πήγαιναν σχολείο».