Άγρια δολοφονία στο Αγρίνιο: Νεκρός πρόεδρος χωριού από καραμπίνα - Συνελήφθη 44χρονος

Νεκρός ύστερα από πυροβολισμό με καραμπίνα έπεσε ο πρόεδρος της κοινότητας Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο.

Πριν από λίγο συνελήφθη ένας άνδρας 44 ετών ως φερόμενος δράστης της δολοφονίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου, όταν ο δράστης και το θύμα είχαν κλείσει ραντεβού για να συζητήσουν μια προσωπική διαφορά που είχαν.

Τη στιγμή που εκείνος περνούσε με το αυτοκίνητό του, δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς μέσα στο όχημα. Ακολούθως, έχασε τον έλεγχο, με το αυτοκίνητο να καταλήγει σε γκρεμό.

Ο 50χρονος άνδρας βρήκε ακαριαίο θάνατο. Ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού.