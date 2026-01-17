Αγρίνιο: Ερωτική αντιζηλία πίσω από τη δολοφονία του 50χρονου - Του έστησε καρτέρι στο κυνήγι

Ομολόγησε, σύμφωνα με πληροφορίες, την εγκληματική του πράξη ο 44χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας, λέγοντας επί της ουσίας του ότι του έστησε το καρτέρι.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 44χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι «τον ακολούθησα μόλις έφυγε από το καφενείο για να πάει να κυνηγήσει», με τις Αρχές να εντοπίζουν νεκρό τον 50χρονο σε σχετικά ερημική τοποθεσία. Οι δύο άνδρες φαίνεται πως είχαν προσωπικές διαφορές και συγκεκριμένα μία ερωτική αντιζηλία, ενώ υπό διερεύνηση είναι η πληροφορία που ήθελε τον 44χρονο και νυν καθ’ ομολογίαν δράστη να είχε δεχτεί απειλές στο παρελθόν από τον 50χρονο.

Οι αστυνομικοί έχουν κατασχέσει δύο κυνηγετικά όπλα, τόσο του 44χρονου όσο και του θύματος που βρέθηκε μέσα στο ΙΧ αυτοκίνητο του, ενώ θα εξεταστεί εάν έχουν πυροβολήσει και οι δύο -όπως φέρεται να υποστήριξε ο καθ’ ομολογίαν δράστης.