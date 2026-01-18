Δολοφονία στο Αγρίνιο: Την Τετάρτη η απολογία του 44χρονου - Του απαγγέλθηκαν βαριές κατηγορίες

Προθεσμία μέχρι την προσεχή Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου πήρε ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο.



Ο 44χρονος, οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Μεσολογγίου το μεσημέρι της Κυριακής 18 Ιανουαρίου, υπό δρακόντεια μέτρα, καθώς ο άνδρας φέρεται να έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία του 50χρονου, πρώην φίλου του, και προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο.



Όπως φαίνεται, πίσω από τη δολοφονία βρίσκονται ερωτικές διαφορές, συνεχείς καβγάδες και απειλές που υπήρχαν τον τελευταίο χρόνο.



Ο 44χρονος έφτασε στο δικαστικό μέγαρο κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μπήκε γρήγορα στο κτίριο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για παράβαση του νόμου περί όπλων, παράβαση του νόμου περί οπλοχρησίας και παράβαση του νόμου περί οπλοκατοχής.



Οι κάτοικοι στα χωριά Λιθοβούνι και Μεσάριστα είναι συγκλονισμένοι, αφού οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από παιδιά και ήταν φίλοι από την εφηβεία. Η αστυνομία παραμένει στην περιοχή, επειδή υπάρχει ανησυχία μήπως υπάρξουν αντεκδικήσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα.



Ειδικότερα, σήμερα το πρωί, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Αιτωλικού, μετέβησαν σε περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εντόπισαν ένα αυτοκίνητο στο εσωτερικό του οποίου βρίσκονταν νεκρός ένας ημεδαπός άνδρας, που έφερε τραύματα από όπλο.



Στη συνέχεια μετά από τηλεφωνική κλήση του κατηγορούμενου στον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς, οι αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του και τον συνέλαβαν, ενώ κατάσχεσαν ένα κυνηγετικό όπλο το οποίο τους παρέδωσε, ως το όπλο του εγκλήματος».