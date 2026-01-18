Αγρίνιο: Φόβοι για αντίποινα μετά την άγρια δολοφονία του 50χρονου προέδρου - Από φίλοι, αντίζηλοι

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία στο Λιθοβούνι Αγρινίου, μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας, Κώστα Αλεξανδρή.

Το άγριο φονικό σημειώθηκε σε αγροτική περιοχή έξω από τα Μεσάριστα Αγρινίου, όταν ο 44χρονος φέρεται να πυροβόλησε τρεις φορές το 50χρονο θύμα με καραμπίνα, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό του. Οι δύο άνδρες κατάγονταν από γειτονικά χωριά και διατηρούσαν πολύ καλή φιλική σχέση, η οποία, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, οδηγήθηκε σε πλήρη ρήξη εξαιτίας ερωτικής αντιζηλίας για γυναίκα που βρέθηκε στο επίκεντρο της σύγκρουσης.

Ο φερόμενος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή στο Μεσολόγγι.



Σημειώνεται ότι ο 44χρονος δράστης της δολοφονίας του 50χρονου στη Μακρυνεία παρουσιάστηκε και παραδόθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση, όπου συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη στα σπίτια των δύο οικογενειών

Λίγες ώρες μετά το έγκλημα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μεταξύ αυτών και άνδρες της ΟΠΚΕ, αναπτύχθηκαν περιμετρικά των κατοικιών των δύο οικογενειών, καθώς εκφράζονται φόβοι για ενδεχόμενα αντίποινα.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, με το επικρατέστερο σενάριο να αφορά προσωπικές διαφορές και ερωτική αντιπαλότητα που φαίνεται να οδήγησαν στη δολοφονία.

Από φίλοι, αντίζηλοι

Κάτοικοι της περιοχής αλλά και οι αρχές βλέπουν έγκλημα πάθους πίσω από τη δολοφονία. Οι 2 άνδρες φέρεται πως είχαν κλείσει ραντεβού εκείνη την ημέρα ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχαν λογομαχήσει άγρια σε καφενείο. Ο λόγος… τα μάτια μιας γυναίκας.

Ο Γιώργος Τσούκαλης, ιδιωτικής ερευνητής, που μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ανέφερε πως το θύμα βρέθηκε πεσμένο στο κάθισμα του συνοδηγού δίπλα από μία καραμπίνα.

Η σχέση τους ήταν ιδιαίτερα στενή, καθώς ο 50χρονος κοινοτάρχης είχε προσλάβει τον 44χρονο ως εργάτη στα χωράφια του και περνούσαν μεγάλο μέρος της ημέρας μαζί, κάνοντας παρέα και επισκεπτόμενοι ο ένας το σπίτι του άλλου.

Με τον καιρό όμως, η φιλία τους μετατράπηκε σε έντονη αντιπαλότητα, με συχνούς καβγάδες και σοβαρές εντάσεις. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ερωτική αντιζηλία που δηλητηρίασε τη σχέση τους, ενώ αναφέρουν πως στο παρελθόν είχε σημειωθεί και επεισόδιο ξυλοδαρμού, το οποίο δεν καταγγέλθηκε.

Προσωπικές διαφορές

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, οι δύο άνδρες φαίνεται πως είχαν προσωπικές διαφορές και συγκεκριμένα μία ερωτική αντιζηλία, ενώ υπό διερεύνηση είναι η πληροφορία που ήθελε τον 44χρονο και νυν καθ’ ομολογίαν δράστη να είχε δεχτεί απειλές στο παρελθόν από τον 50χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν γύρω στις 09:00 το πρωί στο καφενείο του χωριού. Εκεί βρισκόταν το θύμα κι έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του. Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί.

Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε ότι τον ακολουθεί το θύμα και κάνει αναστροφή. Σύμφωνα με το Star, έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου. Το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα και έπεσε μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητό του άρχισε να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε ένα χωράφι.

Στο σημείο βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία πήγαινε να ταΐσει τις κότες της και ήταν αυτή που ειδοποίησε την Αστυνομία, κάνοντας λόγο αρχικά για κάποιο τροχαίο, καθώς δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.

Το αυτοκίνητο του 50χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου που βρέθηκε νεκρός

«Εγώ τον σκότωσα, ελάτε να με πάρετε»

Ο δράστης λίγα λεπτά αργότερα τηλεφώνησε στις Αρχές για να παραδοθεί λέγοντας στους αστυνομικούς «εγώ τον σκότωσα, ελάτε να με πάρετε, είμαι στο σπίτι μου». Μάλιστα φέρεται να είπε στην κατάθεσή του «τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές διαφορές εδώ και καιρό και ο ένας απειλούσε τον άλλον. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιο είδος ερωτικής αντιζηλίας που οδήγησε τελικά στην άγρια δολοφονία.

Στο αυτοκίνητο μάλιστα του θύματος βρέθηκε μια καραμπίνα, η οποία θα εξεταστεί επίσης στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν ο 50χρονος πυροβόλησε κι εκείνος εναντίον του δράστη.

Η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από τις οικογένειες του δράστη και του θύματος, αλλά και από ανθρώπους που τους συνάντησαν σήμερα το πρωί.