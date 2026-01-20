Δολοφονία στο Αγρίνιο: Υπό δρακόντεια μέτρα το «τελευταίο αντίο» στον κοινοτάρχη

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η τοπική κοινωνία στο Λιθοβούνι Αιτωλοακαρνανίας αποχαιρετά σήμερα, Τρίτη (20/1), τον 50χρονο Κώστα Αλεξανδρή, που δολοφονήθηκε το Σάββατο. Η εξόδιος ακολουθία για τον άτυχο πρόεδρο της κοινότητας έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 το μεσημέρι στο κοιμητήριο του χωριού, με την αστυνομική παρουσία να είναι ισχυρή, καθώς ο φόβος για ενδεχόμενες εντάσεις ή αντεκδικήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών παραμένει ζωντανός.

Τραγικό πρόσωπο της ημέρας είναι ο 13χρονος γιος του θύματος, ο οποίος καλείται να αποχαιρετήσει τον πατέρα του υπό την υποστήριξη ειδικού ψυχολόγου, βιώνοντας μια ανείπωτη τραγωδία. Οι λιγοστοί κάτοικοι των δύο χωριών, έχουν συγκλονιστεί από το φονικό. Ο Κώστας Αλεξανδρής, όπως αναφέρουν, ήταν το «στήριγμα» τους, ήταν ο άνθρωπος που εκτός από κοινοτάρχης έκανε τα πάντα, σε ανθρώπινο επίπεδο για να τους βοηθήσει.

Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών το στενό περιβάλλον

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν με αμείωτο ρυθμό τις έρευνες, στρέφοντας πλέον το ενδιαφέρον τους στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του θύματος. Η σύζυγος του 50χρονου βρέθηκε χθες Δευτέρα (19/1) στην Ασφάλεια Μεσολογγίου για να παραλάβει προσωπικά του αντικείμενα, σε μια στιγμή φορτισμένη με ένταση, καθώς ήρθε αντιμέτωπη με πρόσωπα που συνδέονται με την υπόθεση.

Οι αρχές έχουν ήδη λάβει εκτενή κατάθεση από τη γυναίκα, αναζητώντας απαντήσεις για το βάθος της σχέσης ανάμεσα στο θύμα και τον 44χρονο δράστη, τις τυχόν προστριβές, απειλές ή προειδοποιητικά σημάδια που προηγήθηκαν του φονικού, αλλά και τις συνθήκες που μετέτρεψαν μια μακρόχρονη φιλία σε ένα στυγερό έγκλημα πάθους.

πηγή: Agrinionews

Τι θα ισχυριστεί ο 44χρονος δράστης στον ανακριτή

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης, ο οποίος πυροβόλησε τον φίλο του τρεις φορές με κυνηγετική καραμπίνα, αναμένεται να οδηγηθεί αύριο, Τετάρτη, ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπερασπιστική του γραμμή θα κινηθεί γύρω από τον ισχυρισμό της άμυνας.

Ο 44χρονος αναμένεται να υποστηρίξει πως ένιωσε ότι απειλείται η ζωή του και πως «πρόλαβε» το θύμα, καθώς φέρεται να είδε τον 50χρονο να κρατά επίσης όπλο μέσα στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι πυροβολισμοί έπληξαν το όχημα από την πίσω πλευρά και η πορεία του αυτοκινήτου για 70 μέτρα πριν την πτώση στη χαράδρα, γεννούν σοβαρά ερωτήματα που ο δράστης θα κληθεί να απαντήσει.

Σπάει τη σιωπή της η σύζυγος: «Προτεραιότητα έχει το παιδί μου»

Για πρώτη φορά μετά το φονικό, η σύζυγος του θύματος —η οποία φέρεται από πληροφορίες να αποτελεί το «μήλον της έριδος» στην υπόθεση— έλυσε τη σιωπή της μιλώντας στην τοπική εφημερίδα «Αποκαλύψεις».

«Είμαι συντετριμμένη, είμαι πολύ στεναχωρημένη με όσα έχουν συμβεί. Δεν πρέπει να ακούμε φήμες αλλά να πιστεύουμε μόνο την αλήθεια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε πως αυτή τη στιγμή την ενδιαφέρει αποκλειστικά η ψυχική υγεία του 13χρονου γιου της, ο οποίος είχε την κηδεμονία του από τον πατέρα του μέχρι τη μοιραία στιγμή. Η γυναίκα παραμένει απομονωμένη στο σπίτι της στο Λιθοβούνι, προσπαθώντας να διαχειριστεί το σοκ και την κοινωνική κατακραυγή.