Αγρίνιο: Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του κοινοτάρχη

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του κοινοτάρχη Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή, κρίθηκε προφυλακιστέος.

Ο 44χρονος οδηγήθηκε σήμερα Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 στο δικαστικό μέγαρο Αγρινίου, προκειμένου να απολογηθεί, έχοντας προηγουμένως λάβει τη σχετική προθεσμία, μετά την αποκάλυψη του εγκλήματος.

Σύμφωνα με το AgrinioPress, η απολογία του ήταν μαραθώνια, με τη συνολική διαδικασία να διαρκεί περί τις οκτώ ώρες.

Ο κατηγορούμενος κατέθεσε απολογητικό υπόμνημα και υποστήριξε πως βρισκόταν σε άμυνα, δίχως να έχει στήσει καρτέρι. Ανέφερε δε ότι δεχόταν διαρκώς απειλές από το θύμα και ήταν δέκτης άσχημης συμπεριφοράς.



Σημειώνεται πως παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν από τις αρμόδιες αρχές και οκτώ μάρτυρες που κατέθεσαν υπέρ του 44χρονου (συγγενείς και συγχωριανοί).



Παρόλα αυτά, Ανακρίτρια και Εισαγγελέας με το πέρας της διαδικασίας διέταξαν την μεταγωγή του σε σωφρονιστικό κατάστημα.