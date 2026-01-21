Δημογλίδου για το έγκλημα στο Αγρίνιο: Δεν προκύπτει εμπλοκή τρίτου προσώπου

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, ο 44χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος του 50χρονου κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας για να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο συνήγορος υπεράσπισης του, ο 44χρονος έχει μετανιώσει για την πράξη του ενώ είναι συγκλονισμένος από την τροπή που πήρε η υπόθεση αντιζηλίας, όπως προκύπτει, Πάντως, υπενθυμίζεται ότι κατά τη σύλληψη του, ο δράστης ανέφερε στους αστυνομικούς ότι ήταν θέμα χρόνου να συμβεί καθώς «εάν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε αυτός», ενώ μάλιστα επικαλέστηκε την αυτοάμυνα για τις πράξεις του.



Το πρωί της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου, η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφερε πως «δεν προκύπτει εμπλοκή τρίτου προσώπου από τις μέχρι τώρα έρευνες των Αρχών».

Ξεκαθάρισε επίσης πως παρότι το θύμα είχε στο αυτοκίνητό του μια κυνηγετική καραμπίνα, δεν προκύπτει πως το χρησιμοποίησε, ούτε όμως ότι προσπάθησε να το χρησιμοποιήσει και δεν πρόλαβε, καταρρίπτοντας ουσιαστικά τους ισχυρισμούς του δολοφόνου για αυτοάμυνα.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής εντοπίζει τραύματα στο πίσω μέρος του κρανίου του θύματος, ενώ το αυτοκίνητο του 50χρονου φέρει τρύπες από σκάγια, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο 44χρονος, ενδεχομένως, να πυροβόλησε από πίσω το όχημα.

Η κατάθεση της συζύγου του θύματος

Πάντως, οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερο βάρος και στην κατάθεση της συζύγου του 50χρονου η ο οποία παραδέχτηκε ότι διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τον 44χρονο δράστη. Ωστόσο, από την πλευρά της επέμεινε ότι ουδέποτε είχε ενδείξεις ότι η κατάσταση θα έφτασε σε αυτό το σημείο.

«Είχα σχέση με τον δράστη. Είναι καλός άνθρωπος και μου φερόταν πάρα πολύ ευγενικά», φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων στις Αρχές.

Όπως είπε, για ένα διάστημα είχε αποχωρήσει από το σπίτι όπου ζούσε με τον σύζυγο και το παιδί τους, όμως αργότερα επέστρεψε.

«Δεν περίμενα να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα ούτε ότι συναντήθηκαν ούτε αν είχαν μιλήσει πριν γίνει το φονικό. Είμαι συγκλονισμένη», κατέθεσε.