Έγκλημα στο Αγρίνιο: Στον ανακριτή οδηγείται ο 44χρονος δράστης - Τι κατέθεσε η σύζυγος του θύματος

Το κατώφλι του ανακριτή θα περάσει ο 44χρονος δράστης της άγριας δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη και παλιού του φίλου στο Αγρίνιο προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τους λόγους που τον οδήγησαν στη φονική συνάντηση.

Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε την Κυριακή στο Μεσολόγγι, ζητώντας προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Σήμερα, ενώπιον των Αρχών αναμένεται να ρίξει φως σε κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης όπου και θα κριθούν τα επόμενα νομικά βήματα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αλλά και από την απολογία της συζύγου του θύματος, πίσω από τη δολοφονία κρύβεται μια αντιζηλία αλλά και προσωπικές συγκρούσεις που είχαν αγνοηθεί για πολύ καιρό.

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος»

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη σύλληψή του, ο 44χρονος είχε καταθέσει στην προανακριτική διαδικασία, ότι φοβόταν άμεσα για τη ζωή του, υποστηρίζοντας πως βρισκόταν υπό συνεχή απειλή.

«Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», είπε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς, επιχειρώντας να πείσει τις Αρχές ότι βρισκόταν σε αυτοάμυνα.

Οι Αρχές, ωστόσο, εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, καθώς οι μεταξύ τους εντάσεις φαίνεται να είχαν ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν από το φονικό.

Η κατάθεση της συζύγου του θύματος

Πάντως, οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερο βάρος και στην κατάθεση της συζύγου του 50χρονου η ο οποία παραδέχτηκε ότι διατηρούσε ερωτικό δεσμό με τον 44χρονο δράστη. Ωστόσο, από την πλευρά της επέμεινε ότι ουδέποτε είχε ενδείξεις ότι η κατάσταση θα έφτασε σε αυτό το σημείο.

«Είχα σχέση με τον δράστη. Είναι καλός άνθρωπος και μου φερόταν πάρα πολύ ευγενικά», φέρεται να ανέφερε μεταξύ άλλων στις Αρχές.

Όπως είπε, για ένα διάστημα είχε αποχωρήσει από το σπίτι όπου ζούσε με τον σύζυγο και το παιδί τους, όμως αργότερα επέστρεψε.

«Δεν περίμενα να φτάσουν τα πράγματα σε αυτό το σημείο. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα ούτε ότι συναντήθηκαν ούτε αν είχαν μιλήσει πριν γίνει το φονικό. Είμαι συγκλονισμένη», κατέθεσε.

«Όταν τελείωσαν τα λεφτά, επέστρεψε»

Από την άλλη, αρκετοί φίλοι του θύματος κατέθεσαν διαφορετικές εκδοχές για την υπόθεση. Χαρακτηριστική είναι μια κατάθεση όπου αναφέρεται ότι υπήρχαν οικονομικές και οικογενειακές εντάσεις οι οποίες προηγήθηκαν του φονικού.

«Η συγκεκριμένη κυρία πούλησε τα ζώα που είχαν στον στάβλο. Πήρε τα χρήματα για να συζήσει με τον θύτη. Του πούλησε τα τρακτέρ, μέχρι και τις κότες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Όταν τελείωσαν τα λεφτά, επέστρεψε πίσω».

Συγγενικό πρόσωπο του 50χρονου περιέγραψε ένα κλίμα που, όπως είπε, προμήνυε την τραγωδία. «Δεν ήθελε και τόσο να γυρίσει, αλλά επειδή υπήρχε παιδί, έγινε κάποιος συμβιβασμός. Εγώ πίστευα ότι θα τα βρουν, όμως οι εντάσεις συνεχίστηκαν», ανέφερε.

«Από τη στιγμή που το έμαθα, ήμουν σίγουρος με μαθηματική ακρίβεια ότι θα κατέληγε εκεί — ή ο ένας ή ο άλλος» κατέληξε.