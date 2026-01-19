Δολοφονία στο Αγρίνιο: Η ερωτική αντιζηλία πίσω από την εκτέλεση και το «μοιραίο» τηλεφώνημα

Η τοπική κοινωνία του Μακρυνείας παραμένει βυθισμένη στο σοκ μετά τη στυγερή δολοφονία του 50χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή. Ενώ ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι του ανακριτή, οι αρχές εστιάζουν στις λεπτομέρειες εκείνες που μετέτρεψαν μια παιδική φιλία σε ένα αιματηρό δράμα με φόντο την ερωτική αντιζηλία.

Η αστυνομική παρουσία στα χωριά Λιθοβούνι και Μεσάριστα παραμένει ισχυρή, καθώς η απώλεια του 50χρονου προέδρου, πατέρα ενός παιδιού, έχει διχάσει και συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με τον φόβο της βεντέτας να πλανάται πάνω από την περιοχή.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση θεωρούν πλέον δεδομένο ότι το κίνητρο της δολοφονίας περιστρέφεται γύρω από ερωτικές διαφορές για την ίδια γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγχωριανών, η κόντρα μεταξύ των δύο ανδρών δεν ήταν «κρυφό μυστικό». Τον τελευταίο χρόνο η ένταση είχε κλιμακωθεί με συνεχείς καβγάδες και εκατέρωθεν απειλές.

Οι αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή μια πληροφορία για ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε ο 44χρονος το μοιραίο πρωινό. Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, ένα τρίτο πρόσωπο φέρεται να ενημέρωσε τον δράστη ότι το θύμα κυκλοφορούσε με καραμπίνα στο αυτοκίνητό του, γεγονός που λειτούργησε ως «θρυαλλίδα» για την τελική αναμέτρηση.

«Τον πρόλαβα πριν με σκοτώσει»

Ο 44χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στους αστυνομικούς του Σταθμού Γαβαλούς δηλώνοντας «ελάτε να με πάρετε», προβάλλει τον ισχυρισμό της αυτοάμυνας. «Με σημάδευε με την καραμπίνα μέσα από το αυτοκίνητο. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος», φέρεται να υποστήριξε.

Ωστόσο, οι αρχές αντιμετωπίζουν τους ισχυρισμούς του με επιφυλακτικότητα. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ο 44χρονος πυροβόλησε τρεις φορές με φυσίγγια για αγριογούρουνα. Το όχημα του προέδρου δέχθηκε τα πυρά ενώ βρισκόταν σε κίνηση, με αποτέλεσμα να εκτραπεί και να καταλήξει σε χωράφι 70 μέτρα μακρύτερα. Αν και βρέθηκε όπλο στο κάθισμα του θύματος, παραμένει αδιευκρίνιστο αν ο 50χρονος πρόλαβε όντως να σημαδέψει τον δράστη.

Η προθεσμία για την απολογία

Σε δικαστικό επίπεδο, ο 44χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (18/1/2026) στα δικαστήρια Μεσολογγίου κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς υπήρχαν φόβοι για αντεκδικήσεις από την πλευρά της οικογένειας του θύματος.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Μέχρι τότε, παραμένει υπό κράτηση, αντιμετωπίζοντας ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει:

-Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση

-Παράνομη οπλοφορία

-Οπλοχρησία

Ο δικηγόρος του υποστηρίζει πως ο εντολέας του είναι σε κατάσταση σοκ, ενώ η Ανακρίτρια αναμένει τα αποτελέσματα από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για το όχημα του θύματος, τα οποία θα ρίξουν φως στην ακριβή γωνία και απόσταση των πυροβολισμών.