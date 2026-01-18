Αγρίνιο: «Ήταν φίλοι από παλιά, εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με τη γυναίκα του», λένε οι γείτονες

Σε σοκ βρίσκεται το Αγρίνιο από την άγρια δολοφονία που σημειώθηκε στο Αγρίνιο το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, με τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου Αιτωλοακαρνανίας να πέφτει νεκρός από πυροβολισμούς ενός 44χρονου που του είχε στήσει καρτέρι.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο agrinionews, το πρωί του Σαββάτου το θύμα βρισκόταν σε καφενείο της περιοχής όταν αντιλήφθηκε το όχημα του δράστη να περνά μπροστά του, κατευθυνόμενο προς την περιοχή του Αγίου Ανδρέα. Φέρεται τότε να τον ακολούθησε με το δικό του αυτοκίνητο.

Στο σημείο αυτό, ο 44χρονος φαίνεται πως κατάλαβε ότι το θύμα τον παρακολουθούσε και έκανε αναστροφή. Υποστηρίζει ότι είδε το θύμα να τον σημαδεύει μέσα από το αυτοκίνητό του, γεγονός που – όπως λέει – τον φόβισε και τον οδήγησε να πυροβολήσει πρώτος. Μάλιστα, στην κατάθεσή του ανέφερε πως «τον πρόλαβα γιατί αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

«Παλιά ήταν φίλοι, τελευταία είχαν εντάσεις»

Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι από το περιστατικό και, σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε τοπικά μέσα, ο 44χρονος και το θύμα διατηρούσαν για χρόνια προσωπικές και φιλικές σχέσεις. Ωστόσο, τον τελευταίο χρόνο υπήρξε ρήξη στις σχέσεις τους, με αρκετούς να κάνουν λόγο για συχνές εντάσεις μεταξύ τους.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτό με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και η γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Ο Κώστας Αλεξανδρής, λένε οι κάτοικοι, ήταν ένας άνθρωπος που αγωνιζόταν για να στηρίξει την οικογένειά του, με μια μητέρα και έναν αδελφό που τον χρειάζονταν. «Έχει μία μάνα στο χωριό τώρα και έναν αδερφό, η οποία μάνα έχει πρόβλημα και ο αδερφός το ίδιο. Υπάρχει γυναίκα που τους κοιτάει», σημειώνουν φίλοι και συγγενείς με δάκρυα στα μάτια.

Πώς έγινε η σύλληψη

Το παζλ της υπόθεσης σταδιακά συμπληρώνεται. Οι αστυνομικοί που υπηρετούν στον Σταθμό Γαβαλούς επικοινώνησαν πρώτοι με τον δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του ζήτησαν να παραδοθεί και εκείνος, έπειτα από συνομιλία που είχαν, δέχθηκε να πάνε στο σπίτι του. «Βρίσκομαι στο σπίτι μου, ελάτε να με πάρετε εσείς», τους είπε. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης παραδόθηκε και οικείο του πρόσωπο έδωσε στους αστυνομικούς τα όπλα που ήταν μέσα στο σπίτι.

Ο 44χρονος δήλωσε στους αστυνομικούς ότι φοβούμενος μην τον δολοφονήσει το θύμα τον πυροβόλησε. Είπε ακόμη πως ο 50χρονος τον απείλησε και ότι είδε το θύμα να κρατάει όπλο όταν πέρασε δίπλα του με το αυτοκίνητο. Τα όσα ισχυρίζεται ο 44χρονος εξετάζονται από τις Αστυνομικές Αρχές.

Σημειώνεται, πως ο δράστης πυροβόλησε εναντίον του 50χρονου με την κυνηγετική του καραμπίνα χρησιμοποιώντας φυσίγγια τα οποία χρησιμοποιούνται για κυνήγι αγριογούρουνου.

O δράστης έχει οδηγηθεί στην Ασφάλεια Μεσολογγίου που έχει αναλάβει την προανάκριση. Έχει σχηματιστεί σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράβαση του νόμου για τα όπλα και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.