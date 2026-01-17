«Αστακός» η περιοχή του άγριου φονικού στο Αγρίνιο - Φόβοι για πιθανά αντίποινα

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν πάρει καίριες θέσεις στην Μακρυνεία Αιτωλοακαρνανίας υπό τον φόβο αντιποίνων, μετά τη δολοφονία του 51χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου, Κώστα Αλεξανδρή, σύμφωνα με το Star.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της Αστυνομίας στρέφονται πλέον σε προσωπικό και, ενδεχομένως, ερωτικό κίνητρο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν ληφθεί, προκύπτει ότι ο δράστης φέρεται να είχε προσωπικές διαφορές με το θύμα, οι οποίες είναι πολύ πιθανόν να συνδέονται με μια γυναίκα.

Παράλληλα, οι αστυνομικές Αρχές εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι στους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ο οποίος προσπαθεί να δικαιολογήσει την πράξη του κάνοντας λόγο για φόβο και αυτοάμυνα.

Προσωπικές διαφορές

Όπως μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης του flash.gr, Κώστας Παπαδόπουλος, οι δύο άνδρες φαίνεται πως είχαν προσωπικές διαφορές και συγκεκριμένα μία ερωτική αντιζηλία, ενώ υπό διερεύνηση είναι η πληροφορία που ήθελε τον 44χρονο και νυν καθ’ ομολογίαν δράστη να είχε δεχτεί απειλές στο παρελθόν από τον 50χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα φαίνεται πως ξεκίνησαν γύρω στις 09:00 το πρωί στο καφενείο του χωριού. Εκεί βρισκόταν το θύμα κι έπινε τον καφέ του, όταν ξαφνικά φέρεται να είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του. Μάρτυρες είπαν πως ο 50χρονος μπήκε μέσα στο αυτοκίνητό του και άρχισε να τον ακολουθεί.

Στο σημείο που έγινε το φονικό, ο 44χρονος κατάλαβε ότι τον ακολουθεί το θύμα και κάνει αναστροφή. Σύμφωνα με το Star, έβγαλε την καραμπίνα του και άρχισε να πυροβολεί το αυτοκίνητο του 50χρονου. Το θύμα τραυματίστηκε θανάσιμα και έπεσε μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού. Το αυτοκίνητό του άρχισε να ακολουθεί μια τρελή πορεία για περίπου 70 μέτρα και κατέληξε σε ένα χωράφι.

Στο σημείο βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία πήγαινε να ταΐσει τις κότες της και ήταν αυτή που ειδοποίησε την Αστυνομία, κάνοντας λόγο αρχικά για κάποιο τροχαίο, καθώς δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.

Το αυτοκίνητο του 50χρονου προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου που βρέθηκε νεκρός

«Εγώ τον σκότωσα, ελάτε να με πάρετε»

Ο δράστης λίγα λεπτά αργότερα τηλεφώνησε στις Αρχές για να παραδοθεί λέγοντας στους αστυνομικούς «εγώ τον σκότωσα, ελάτε να με πάρετε, είμαι στο σπίτι μου». Μάλιστα φέρεται να είπε στην κατάθεσή του «τον πρόλαβα. Αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος».

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο άνδρες είχαν προσωπικές διαφορές εδώ και καιρό και ο ένας απειλούσε τον άλλον. Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο να υπήρχε κάποιο είδος ερωτικής αντιζηλίας που οδήγησε τελικά στην άγρια δολοφονία.

Στο αυτοκίνητο μάλιστα του θύματος βρέθηκε μια καραμπίνα, η οποία θα εξεταστεί επίσης στα εγκληματολογικά εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν ο 50χρονος πυροβόλησε κι εκείνος εναντίον του δράστη.

Η αστυνομία παίρνει καταθέσεις από τις οικογένειες του δράστη και του θύματος, αλλά και από ανθρώπους που τους συνάντησαν σήμερα το πρωί.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από ό,τι συνέβη και δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι που άλλοτε είχαν πολύ καλές σχέσεις, κατέληξαν να στραφούν ο ένας εναντίον του άλλου. Το θύμα ήταν πατέρας ενός παιδιού.

«Τους γνωρίζαμε, καλά παιδιά ήταν και οι δύο»

Οι αρχές εξετάζουν αν πρόκειται για έγκλημα πάθους. Οι κάτοικοι της περιοχής δηλώνουν συγκλονισμένοι. «Συγκλονιστήκαμε και όλο το χωριό. Δεν ξέρουμε αν είχαν διαφωνίες. Τους γνωρίζαμε, καλά παιδιά ήταν και οι δύο», ανέφερε κάτοικος στο Agriniopress.

O κάτοικος της περιοχής στάθηκε στο ερωτικό κίνητρο που φέρεται να όπλισε το χέρι του 44χρονου.

«Εδώ και ένα χρόνο ήταν αυτός με την γυναίκα του. Έπειτα όμως τα βρήκανε και οι γυναίκα γύρισε στον άνδρα της και στο παιδί της. Μετά τι έγινε δεν ξέρω. Τσακώθηκαν, είχαν και δύο τουφέκια. Έλεγαν μην πυροβολήσει ο ένας τον άλλον αλλά πέρασε ένα χρόνος από τότε», ανέφερε άλλος κάτοικος.

Συγγενής του θύματος λέει: «Τους γνώριζα και τους δύο. Είχαν ορισμένες διαφορές, ψιλοπράγματα. Δεν μπορώ να ξέρω, ρωτήστε και άλλους παρακάτω να σας πουν. Από το τηλέφωνο το έμαθα κι ακόμα είμαι εδώ στο δρόμο. Σήμερα δεν είχα επικοινωνία με τον ξάδερφό μου. Δεν μου είχε αναφέρει προβλήματα. Έκαναν παρέα. Όλοι εδώ στο χωριό κάνουμε παρέα. Τι άλλο να πω δεν ξέρω».