Άγριο επεισόδιο Κωνσταντοπούλου με Μπακογιάννη - Γεροβασίλη: «Φασίστες» - «Υστερική»

Εμπόλεμη ζώνη θύμιζε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής που συνεδρίασε με επίκεντρο την επιβολή του «χρονοκόφτη», η οποία έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε, όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου σήκωσε το κινητό της προκειμένου να φωτογραφήσει τη Ντόρα Μπακογιάννη, οδηγώντας στην παρέμβαση της Όλγας Γεροβασίλη.



Κατά πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έβαλε κατά πάντων, ενοχλημένη από τη στάση όχι μόνο της πλειοψηφίας αλλά και της αντιπολίτευσης στο θέμα της επιβολής του «χρονοκόφτη».



Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επιτέθηκε φραστικά στη Ντόρα Μπακογιάννη, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες που της έχει απευθύνει από βήματος, μεταξύ άλλων, για την Siemens και το τροχαίο έξω από τη Βουλή. Εκείνη τη στιγμή, η βουλευτής της ΝΔ, η οποία κάθονταν ακριβώς μπροστά της, γύρισε και την κοίταξε επιμόνως. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε τότε να σηκώσει το τηλέφωνό της, προκειμένου να την τραβήξει φωτογραφία, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη.



«Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;» ανέφερε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να της φωνάζει: «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!». Η Ντόρα Μπακογιάννη μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, χαρακτήρισε ως «υστερική» την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ωστόσο συνέχισε την επίθεση. Καθ’ όλη τη διάρκεια του επεισοδίου εξάλλου, φώναζε στην αντιπολίτευση πως «ξεπλένει» την κυβέρνηση, ενώ ακούστηκε να μιλά και για «φασίστες».

Κατά πληροφορίες, η ίδια επιτέθηκε και στο ΚΚΕ και τη Νέα Αριστερά, με την Πέτη Πέρκα να επισημαίνει πως «ο τρόπος σας πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε».



Σε δήλωσή της στις κάμερες έξω από τη Βουλή, αμέσως μετά από το επεισόδιο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την Ντόρα Μπακογιάννη ως «Μαρία Αντουανέτα», ενώ μίλησε, αναφερόμενη στον «κόφτη», για «φασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την ανοχή της αντιπολίτευσης που έριξε νερό στο μύλο της λογοκρισίας».