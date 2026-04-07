Αγροτικές κινητοποιήσεις στον Ε65: Το «παζάρι» αγροτών και Αστυνομίας για τα τρακτέρ

Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι οργανώνουν κάθοδο με τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο Ε65, επαναφέροντας δυναμικά τις διαμαρτυρίες τους, με τις αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο.

Αστυνομικοί κάλεσαν τους αγρότες να περιορίσουν τη διάρκεια της κινητοποίησης, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να σεβαστούμε και τους πολίτες», προτείνοντας να πραγματοποιηθεί μια συμβολική διαμαρτυρία διάρκειας περίπου 15 λεπτών. Παράλληλα, τόνισαν ότι «σεβόμαστε το δικαίωμά σας για διαμαρτυρία».

Αγροτικές κινητοποιήσεις στον Ε65 - Αστυνομία και αγρότες σε «παζάρι» για τα τρακτέρ

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

«Ο κόσμος είναι στο πλευρό μας»

Από την πλευρά τους, οι αγρότες απάντησαν ότι «ο κόσμος είναι στο πλευρό μας», εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για τις κυβερνητικές πολιτικές και υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνέχισης των κινητοποιήσεων.

Τελικά, τέθηκε ζήτημα για τον αριθμό των τρακτέρ που θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση. Οι αγρότες ανέφεραν ότι προτίθενται να ανεβάσουν πέντε τρακτέρ, ενώ οι αστυνομικοί ζήτησαν να περιοριστούν σε τρία.

Η απάντηση των αγροτών ήταν χαρακτηριστική: «Παζάρια θα κάνουμε;», εκφράζοντας την αντίθεσή τους στον περιορισμό.

Κάλεσμα από την Ομοσπονδία Καρδίτσας

Αγροτικοί σύλλογοι της περιοχής ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, η οποία, έπειτα από διευρυμένη συνεδρίαση, αποφάσισε την επανέναρξη των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας τη γραμμή των προηγούμενων δυναμικών δράσεων.

Σημαντικό πρόβλημα για τους αγρότες παραμένει το αυξημένο κόστος παραγωγής, το οποίο επιβαρύνει σημαντικά τη δραστηριότητά τους και εντείνει την πίεση στον κλάδο.

«Τα πράγματα είναι χειρότερα»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, κ. Τζέλας, μιλώντας στο Action24, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Τα πράγματα είναι χειρότερα από ό,τι τα αφήσαμε όταν φύγαμε από τα μπλόκα. Δυστυχώς, δεν υλοποιήθηκε καμία δέσμευση του πρωθυπουργού, ενώ λόγω πολέμου το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευθεί».

Στο σημείο των κινητοποιήσεων υπάρχει ισχυρή παρουσία της αστυνομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης και η κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο.