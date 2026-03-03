Αιχμή Παπασταύρου για Σαμαρά: «Η εκτίμησή του για τις συμφωνίες με τη Chevron δεν είναι ορθή»

«Τον Αντώνη Σαμαρά τον σέβομαι. Η εκτίμησή του, όμως, για τις συμφωνίες με τη Chevron δεν είναι ορθή». Με αυτή τη φράση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου , απάντησε –μέσω ΕΡΤnews– στα πυρά του πρώην πρωθυπουργού, που τις τελευταίες ημέρες έχει βάλει στο «στόχαστρο» τις συμβάσεις με την αμερικανική εταιρεία.



Ο κ. Παπασταύρου δεν περιορίστηκε σε μια τυπική διάψευση. Θύμισε τη συνεργασία τους το 2012, όταν –όπως είπε– του ανατέθηκε η κρίσιμη νομική διαπραγμάτευση που οδήγησε στην εκταμίευση των 44 δισ. ευρώ και στη σταθεροποίηση της χώρας, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που έλαβε από τον κ. Σαμαρά κατά την πολιτική αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ.



Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως στο θέμα της Chevron διαφωνεί κάθετα «οι συμφωνίες δεν εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε; Αντιθέτως, ενισχύουν τη θέση της χώρας και αποδυναμώνουν το παράνομο και ανυπόστατο Τουρκολιβυκό μνημόνιο . Η έντονη αντίδραση της Τουρκίας στον ΟΗΕ το επιβεβαιώνει. Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα και δεν παραχωρεί τίποτα».

«Σε επιφυλακή, όχι σε πανικό»

Σχολιάζοντας συνολικά την κυβερνητική γραμμή, ο υπουργός υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «έχει αποδείξει πως διαθέτει τα οικονομικά και θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει τον πολίτη όταν χρειάζεται». Όπως είπε, «δεν είμαστε εκεί», αλλά «είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση».

Στο ενεργειακό πεδίο, έκανε λόγο για διαφοροποιημένο μείγμα που διασφαλίζει ανθεκτικότητα: ΑΠΕ, υδροηλεκτρικά, ρόλο ενεργειακού κόμβου και –σε προοπτική– παραγωγή φυσικού αερίου.

Το χρονοδιάγραμμα για έρευνες και γεωτρήσεις

Οι συμβάσεις για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης (Κοινοπραξία Chevron/Helleniq Energy), που κατατέθηκαν στη Βουλή, εισάγονται στην αρμόδια Επιτροπήστις 5 Μαρτίου και προγραμματίζονται για ψήφιση στις 12 Μαρτίου.



Στόχος, σύμφωνα με τον υπουργό, είναι:

οι γεωφυσικές έρευνες να ξεκινήσουν πριν το τέλος του έτους

και μέσα σε λιγότερο από 12 μήνες να πραγματοποιηθεί ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil–Energean–Helleniq Energy.

Τέλος, γνωστοποίησε ότι συνεδριάζει η Ομάδα Εργασίας της ΕΕ που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον εφοδιασμό και τις τιμές ενέργειας, σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι αγορές δεν αφήνουν πολλά περιθώρια εφησυχασμού.