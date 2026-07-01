Αιδηψός: Ανήλικη κατανάλωσε καθαριστικό με χλωρίνη – Μεταφέρθηκε με περιπολικό στο Κέντρο Υγείας

Στο Κέντρο Υγείας Ιστιαίας νοσηλεύεται μία ανήλικη, η οποία κατανάλωσε κατά λάθος υγρό καθαριστικό που περιείχε χλωρίνη, ενώ έκανε διακοπές με την οικογένειά της στην Αιδηψό Ευβοίας.

Σύμφωνα με το eviaonline, αμέσως μετά το περιστατικό διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ιστιαίας, καθώς και τα δύο οχήματα της περιοχής βρίσκονταν σε διακομιδές άλλων ασθενών.

Για την άμεση μεταφορά της κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιστιαίας, οι οποίοι παρέλαβαν την ανήλικη με περιπολικό και τη μετέφεραν στο Κέντρο Υγείας, προκειμένου να της παρασχεθεί χωρίς καθυστέρηση η απαραίτητη φροντίδα.

Η ανήλικη εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να της χορηγούν την κατάλληλη θεραπεία.