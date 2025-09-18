«Αιγαίον Λουκουμάδες»: Επιστρέφει το θρυλικό στέκι της Πανεπιστημίου σε χώρο «έκπληξη»

Μια καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στάθηκε αφορμή να ξυπνήσουν οι πιο γλυκές μνήμες της πόλης. Η ίδρυση της εταιρείας «Αιγαίον Λουκουμάδες Ι.Κ.Ε.», με αντικείμενο την παραγωγή λουκουμάδων και συναφών προϊόντων, φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα όνομα-θρύλο της αθηναϊκής γαστρονομίας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, διαχειριστής της νέας εταιρείας είναι ο Γιώργος Φύλλας, με συνεταίρο την Ηλιάνα Φύλλα. Η οικογένεια που για σχεδόν έναν αιώνα υπηρέτησε με αφοσίωση τη γλυκιά παράδοση του «Αιγαίον», μοιάζει έτοιμη να γράψει ένα νέο κεφάλαιο. Μάλιστα, σύμφωνα με την εγγραφή στο ΓΕΜΗ, το ιστορικό ζαχαροπλαστείο θα στεγαστεί στη Στοά Αρσακείου όπου σταδιακά μετατρέπεται σε food hall και φιλοδοξεί να γίνει το νέο στέκι της Αθήνας.

Facebook

Ένας αιώνας γλύκας

Το «Αιγαίον» ιδρύθηκε το 1926 από τον Χιώτη Γεώργιο Φύλλα και στεγάστηκε σε ένα νεοκλασικό κτίριο του 1890, στη γωνία Πανεπιστημίου 46 και Χαριλάου Τρικούπη. Ξεκίνησε ως καφενείο, ωστόσο η απόφαση να προστεθούν οι λουκουμάδες στον κατάλογο έμελλε να αλλάξει την πορεία του για πάντα.



Η χιώτικη συνταγή με μέλι και κανέλα έγινε γρήγορα ανάρπαστη. Σύντομα, τα μαρμάρινα τραπεζάκια του «Αιγαίον» έγιναν σημείο συνάντησης πολιτικών, καλλιτεχνών, θεατρόφιλων, φοιτητών και εργαζομένων του κέντρου.



Η επιχείρηση πέρασε στα χέρια των γιων του ιδρυτή, Μιχάλη και Ευγένιου, γύρω στο 1973, και αργότερα στον εγγονό Γιώργο Φύλλα. Ο Μιχάλης, αξιοποιώντας την τεχνική του κατάρτιση, κατασκεύασε μάλιστα την περίφημη μηχανή που χάριζε στους λουκουμάδες το χαρακτηριστικό στρογγυλό τους σχήμα και επιτάχυνε την παραγωγή.



Για δεκαετίες, η μυρωδιά του καυτού τηγανιού και του μελιού γινόταν το σήμα κατατεθέν του κέντρου της Αθήνας.

Facebook

Το λουκέτο του 2017 – Το τέλος μιας εποχής

Ύστερα από 91 χρόνια λειτουργίας, το «Αιγαίον» κατέβασε ρολά τον Σεπτέμβριο του 2017. Οι οικονομικές δυσκολίες, τα υψηλά ενοίκια και η μείωση της πελατείας έκαναν αδύνατη τη συνέχιση.



«Ίσως έπρεπε να το αποφασίσουμε νωρίτερα», είχε παραδεχθεί τότε ο Γιώργος Φύλλας. Το κλείσιμο δεν θεωρήθηκε απλώς η διακοπή μιας επιχείρησης. Ήταν το κλείσιμο ενός κύκλου σχεδόν ενός αιώνα, ενός χώρου που είχε ποτίσει την αθηναϊκή καθημερινότητα με γεύσεις και μνήμες.

Facebook

Μικρές αναβιώσεις – οι λουκουμάδες που δεν ξεχνιούνται

Το όνομα «Αιγαίον» δεν χάθηκε ποτέ από τη συλλογική μνήμη. Μάλιστα, σε μια εκδήλωση της Μπιενάλε της Αθήνας, οι λουκουμάδες του επέστρεψαν για ένα απόγευμα στον ιστορικό χώρο, σερβίροντας ξανά σε παλιούς και νέους θαμώνες τη γεύση που μεγάλωσε γενιές.



Η εκδήλωση εκείνη απέδειξε πως το «Αιγαίον» δεν ήταν απλώς ένα μαγαζί· ήταν κομμάτι της ταυτότητας της πόλης.

Facebook

Μια νέα αρχή στον ορίζοντα

Η ίδρυση της «Αιγαίον Λουκουμάδες Ι.Κ.Ε.» επαναφέρει τα ερωτήματα: θα δούμε ξανά λουκουμάδες «Αιγαίον» στο κέντρο της Αθήνας; Θα κρατήσει η νέα προσπάθεια τη συνταγή που σημάδεψε τρεις γενιές Αθηναίων; Θα καταφέρει να επαναφέρει μνήμες και γεύσεις από την μεταπολεμική Αθήνα;

Η οικογένεια Φύλλα προς το παρόν κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Όμως μόνο και μόνο η επανεμφάνιση του ονόματος είναι αρκετή για να δημιουργήσει προσδοκίες και να γλυκάνει ξανά τη φαντασία της πόλης.