Αίγυπτος: Απολίθωμα προϊστορικού κροκόδειλου 4,5 μέτρων αλλάζει την ιστορία της εξέλιξης

Στην καρδιά της Δυτικής Ερήμου της Αιγύπτου, εκεί όπου οι κόκκινες ψαμμίτες και οι πράσινοι σχιστόλιθοι της Όασης Χάργκα μαρτυρούν ένα πανάρχαιο παρελθόν, μια νέα παλαιοντολογική ανακάλυψη φέρνει τα πάνω-κάτω στην επιστήμη.

Μια ομάδα Αιγύπτιων παλαιοντολόγων εντόπισε ένα απολίθωμα που ανήκει σε νέο είδος προϊστορικού κροκοδείλου, ηλικίας περίπου 80 εκατομμυρίων ετών, που ονομάστηκε Wadisuchus kassabi. Το εύρημα, που δημοσιεύτηκε στο The Zoological Journal of the Linnean Society, θεωρείται το αρχαιότερο γνωστό μέλος της οικογένειας Dyrosauridae, μιας ομάδας θαλάσσιων κροκοδείλων που διέφεραν σημαντικά από τα σημερινά είδη.

Από τα νερά των αρχαίων θαλασσών στα χέρια των επιστημόνων

Οι Dyrosauridae δεν ζούσαν σε ποτάμια ή λίμνες, αλλά σε παράκτια και θαλάσσια περιβάλλοντα. Με τα μακριά, στενά ρύγχη και τα μυτερά δόντια τους, ήταν τέλεια προσαρμοσμένοι να κυνηγούν ψάρια και χελώνες.



Η ανθεκτικότητά τους μετά την μαζική εξαφάνιση των δεινοσαύρων δίνει πολύτιμα στοιχεία για το πώς οι ερπετοειδείς επιβίωσαν και εξελίχθηκαν μέσα σε έναν μεταβαλλόμενο πλανήτη.

Ένα όνομα που τιμά την Αίγυπτο

Η ονομασία Wadisuchus kassabi συνδέει την επιστήμη με την αιγυπτιακή κληρονομιά:

Το «Wadi» (αραβικά: وادي, «φαράγγι») παραπέμπει στην περιοχή της Νέας Κοιλάδας όπου βρέθηκε το απολίθωμα.

Το «Suchus» τιμά τον θεό-κροκόδειλο Σομπέκ, προστάτη του Νείλου.

Το «kassabi» αποδίδει φόρο τιμής στον Καθηγητή Ahmed Kassab του Πανεπιστημίου Assiut, για τη συμβολή του στην αιγυπτιακή παλαιοντολογία.

Ψηφιακά μοντέλα και μυστικά της ανατομίας

Ο Καθηγητής Hesham Sallam (Πανεπιστήμιο Mansoura), επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε ότι τα απολιθώματα βρέθηκαν κοντά στις οάσεις Χάργκα και Μπάρις, περιλαμβάνοντας δύο μερικά κρανία και δύο ρύγχη, από τέσσερα άτομα διαφορετικών ηλικιών.

Χάρη σε σαρώσεις CT υψηλής ανάλυσης και τρισδιάστατα μοντέλα, οι ερευνητές αποκάλυψαν μοναδικές ανατομικές λεπτομέρειες:

το είδος είχε πολύ μακρύ ρύγχος, ψηλά, αιχμηρά δόντια, τέσσερα αντί για πέντε πρόσθια δόντια, και ρουθούνια στην κορυφή του ρύγχους, χαρακτηριστικά που δείχνουν εξέλιξη στην αναπνοή και το δάγκωμα των θαλάσσιων κροκοδείλων.

Η επικεφαλής συγγραφέας Sara Saber, μέλος του Sallam Lab στο MUVP, τόνισε πως ο Wadisuchus ήταν ένα ερπετό μήκους 3,5–4 μέτρων και αντιπροσωπεύει ένα κρίσιμο εξελικτικό βήμα προς τους μεταγενέστερους Dyrosauridae.

Η Αφρική, η γενέτειρα των Dyrosauridae

Ο Belal Salem, διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο και μέλος της ίδιας ερευνητικής ομάδας, σημειώνει: «Η ανακάλυψη του Wadisuchus δείχνει ότι η Αφρική ήταν η κοιτίδα της εξέλιξης των Dyrosauridae, από όπου εξαπλώθηκαν παγκοσμίως». Και προσθέτει: «Η σημασία του ευρήματος δεν περιορίζεται στη βιολογική του αξία, αλλά μας υπενθυμίζει ότι η Δυτική Έρημος της Αιγύπτου εξακολουθεί να κρύβει ανεκτίμητους θησαυρούς της προϊστορίας, που πρέπει να προστατευθούν από την αστική και γεωργική επέκταση».

Ένα παράθυρο 80 εκατομμυρίων ετών στο παρελθόν

Ο Wadisuchus kassabi δεν είναι απλώς ένα απολίθωμα, είναι ένα κομμάτι του παζλ της εξέλιξης που αλλάζει όσα γνωρίζαμε για την ιστορία των κροκοδείλων.

Η Αίγυπτος, για άλλη μια φορά, αποδεικνύει ότι δεν είναι μόνο η γη των Φαραώ, αλλά και μια ανεκτίμητη πηγή επιστημονικής γνώσης για την προϊστορία της Γης.