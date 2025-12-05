Φλόριντα: Η στιγμή που αστυνομικοί παλεύουν με τεράστιο αλιγάτορα 280 κιλών

Μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στη Φλόριντα καθώς κλήθηκαν από οδηγούς στον περιφερειακό δρόμο να απομακρύνουν από τη άσφαλτο έναν θηριώδη αλιγάτορα.

Το τεράστιο ερπετό ζύγιζε ούτε λίγο ούτε πολύ 280 κιλά ενώ το μήκος του έφτανε περίπου τα 5,5 μέτρα. Στα πλάνα που τραβήχτηκαν και δημοσιεύτηκαν από το Τμήμα του Σερίφη της Κομητείας Σαρασότα, επτά αστυνομικοί πάλευαν κυριολεκτικά να περιορίσουν το μεγάλο ζώο.

Τελικά ένας επαγγελματίας θηρευτής κατάφερε να το ακινητοποιήσει κρατώντας του τα σαγόνια κλειστά. Οι αστυνομικοί όρμησαν για να συγκρατήσουν την ουρά. Στη συνέχεια σήκωσαν το ζώο και το έβαλαν στην καρότσα του φορτηγού.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Αλιείας και Άγριας Ζωής της Φλόριντα, οι αλιγάτορες σταματούν να τρέφονται όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου και πέφτουν σε αδράνεια όταν οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες στην κομητεία Sarasota αυτή την εβδομάδα ήταν γύρω στους 20 βαθμούς.

Πάντως, ο μεγαλύτερος αλιγάτορας που πιάστηκε στην πολιτεία είχε μήκος 35,5 μέτρα, και εντοπίστηκε κοντά στην λίμνη Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Η Φλόριντα διαθέτει επί του παρόντος ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των αλιγάτορων σε ολόκληρη την πολιτεία, όπου οι ανήσυχοι κάτοικοι μπορούν να καλέσουν για να απομακρύνουν έναν αλιγάτορα εάν πιστεύουν ότι το ερπετό απειλεί ανθρώπους, κατοικίδια ζώα ή περιουσίες. Είναι παράνομο για μη εκπαιδευμένους ανθρώπους να χειρίζονται αλιγάτορες.

Το γραφείο του σερίφη δήλωσε ότι ο αλιγάτορας απελευθερώθηκε με ασφάλεια σε μια ειδική φάρμα.