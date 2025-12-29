Φλόριντα: Έχασε τα λεφτά του στα «φρουτάκια» και έκανε το κατάστημα «γυαλιά καρφιά» με βαριοπούλα

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε στη Hialeah της Φλόριντα, όταν ένας 46χρονος άνδρας, έξαλλος μετά την απώλεια 3.800 δολαρίων σε τυχερά παιχνίδια, επέστρεψε στο κατάστημα όπου είχε παίξει και το μετέτρεψε σε πεδίο μάχης.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο 46χρονος Suniel Arzola εμφανίστηκε τα μεσάνυχτα στο κατάστημα, φορώντας μάσκα και κρατώντας βαριοπούλα, με σκοπό, όπως αποδείχθηκε, να εκδικηθεί για τα χαμένα χρήματα.

Απείλησε υπάλληλο και τον κλείδωσε στην τουαλέτα

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο υπάλληλος του καταστήματος βρέθηκε αντιμέτωπος με τον εν εξάλλω άνδρα και, σύμφωνα με το δελτίο της αστυνομίας, οδηγήθηκε με τη βία στην τουαλέτα, όπου ο Arzola δεν του επέτρεπε να φύγει.

Οι κραυγές του υπαλλήλου έγιναν αντιληπτές από περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία.

Πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, ο δράστης πρόλαβε να σπάσει τέσσερα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών, αρπάζοντας τα χρήματα από το εσωτερικό τους. Στη συνέχεια πήρε μετρητά τόσο από το ταμείο όσο και από την τσάντα του ταμία και τράπηκε σε φυγή.

Florida man loses $3,800 gambling, robs store and smashes gaming machines, police say pic.twitter.com/uhqWb1jsUq — Breaking911 (@Breaking911) December 28, 2025

Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Arzola ήταν γνωστός στο κατάστημα και πως είχε εκδηλώσει την οργή του για τις συνεχόμενες χασούρες στα τυχερά παιχνίδια.

Μετά τη σύλληψή του, ο 46χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Hialeah για ιατρικές εξετάσεις. Την ώρα που οι αστυνομικοί αφαιρούσαν τις χειροπέδες, επιχείρησε να δραπετεύσει πηδώντας από το κρεβάτι, όμως ακινητοποιήθηκε με taser και οδηγήθηκε ξανά δεμένος στο Turner Guilford Knight Correctional Center.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ο Arzola βρίσκεται αντιμέτωπος με βαρύ κατηγορητήριο, που περιλαμβάνει: ένοπλη ληστεία, παράνομη κατακράτηση με φονικό όπλο, κακούργημα με χρήση πυροβόλου όπλου, απόπειρα απόδρασης, αντίσταση κατά της αρχής.