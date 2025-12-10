Αίσιο τέλος για το γιοτ που χάθηκε από το Ισραήλ με προορισμό την Κρήτη

Αίσιο τέλος είχε η αγωνία για τους τέσσερις Ισραηλινούς που αγνοούνταν με το σκάφος τους στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα σε Κύπρο και Ισραήλ.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, το ιστιοφόρο που είχε αποπλεύσει από το Ισραήλ στις 2 Δεκεμβρίου με προορισμό την Κρήτη και είχε χαθεί από τα ραντάρ, εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, το ΚΣΕΔ διεξήγε εκτεταμένες έρευνες σε συνεργασία με τις ελληνικές και ισραηλινές αρχές.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης ενεργοποιήθηκε το σχέδιο «Νέαρχος», ενώ για τον εντοπισμό του σκάφους κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας και παραπλέοντα πλοία.

Σε ανακοίνωσή του το απόγευμα, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι συνεργαζόταν στενά με Ελλάδα και Κύπρο για τον εντοπισμό του ιστιοφόρου.

Παράλληλα, έχει ήδη διαταχθεί έρευνα για το πώς επετράπη ο απόπλους, παρά τις προειδοποιήσεις για την επικείμενη καταιγίδα.