Μυστήριο με τον θάνατο σχεδιάστριας σε γιοτ: Το «ανατριχιαστικό αστείο» λίγα λεπτά πριν βρεθεί νεκρή

Τον θάνατο της σχεδιάστριας Μάρθα Νόλαν συνεχίζουν να διερευνούν οι Αρχές, σχεδόν τρεις μήνες μετά την εύρεση της σορού της. Η Νολαν βρέθηκε νεκρή σε θαλαμηγό στα Hamptons, όπου βρισκόταν με έναν μεγιστάνα στο χώρο των ασφαλειών. Την ίδια στιγμή νέα στοιχεία από τα τελευταία μηνύματα που αντάλλαξε με φίλους της -το βράδυ που βρέθηκε νεκρή- έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η Νόλαν είχε ραντεβού με τον μεγιστάνα ασφαλειών Κρίστοφερ Ντάρναν για να συζητήσουν τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας μόδας, πριν ανέβουν στο γιοτ για να απολαύσουν σαμπάνια και το ηλιοβασίλεμα στο Μόνταουκ. Σύμφωνα με το New York Magazine, ο Ντάρναν είχε πει: «Αν θέλετε περισσότερα χρήματα, ας καθίσουμε να το συζητήσουμε».

Το «ανατριχιαστικό» αστείο που βγήκε αληθινό

Οι φίλοι της, που δεν μπορούσαν αρχικά να την εντοπίσουν, ανησύχησαν και τη βρήκαν μέσω της εφαρμογής Find My στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ένας φίλος σχολίασε με χιούμορ: «Ή μήπως είναι νεκρή;», χωρίς να φαντάζεται πόσο προφητικό θα ήταν το σχόλιό του.

Η Μάρθα απάντησε περίπου δέκα λεπτά αργότερα: «Lol, είμαι στο yacht club τώρα, το κινητό μου είναι ανοιχτό». Λίγη ώρα μετά, η Μάρθα έχασε τη ζωή της. Ο Ντάρναν φέρεται να τρέχει γυμνός στην αποβάθρα, πετώντας αντηλιακό σε παρακείμενο σκάφος και ζητώντας βοήθεια.

Ο δικηγόρος του μεγιστάνα ισχυρίζεται ότι ο πελάτης του έβγαλε τα ρούχα του καθώς η Μάρθα είχε κάνει εμετό επάνω του. Όπως υποστηρίζει ο δικηγόρος, η Μάρθα και ο Κρίστοφερ συζητούσαν για δουλειές στο κατάστρωμα, όταν εκείνη ξαφνικά έπεσε αναίσθητη περίπου στις 22:00-23:00 Ο πελάτης του σκέφτηκε πως υπέστη καρδιακή προσβολή και άρχισε να της κάνει ΚΑΡΠΑ, αλλά δεν τα κατάφερε.

«Πέθανε σχεδόν αμέσως. Δεν ανταποκρινόταν», ανέφερε ο δικηγόρος. Ο μεγιστάνας ειδοποίησε τις Αρχές, αλλά η αστυνομία ειδοποιήθηκε από έναν περαστικό γύρω στα μεσάνυχτα.