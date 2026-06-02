Ακριβή στέγη, λιγότερες γεννήσεις - Η διπλή προειδοποίηση Στουρνάρα

Η κρίση προσιτής στέγασης εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για την Ελλάδα και συνολικά για την Ευρώπη, με επιπτώσεις που ξεπερνούν τα όρια της αγοράς ακινήτων και επηρεάζουν άμεσα την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τις δημογραφικές εξελίξεις.

Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε ο διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, κατά την ομιλία του στο Dubrovnik Economic Conference, επισημαίνοντας ότι το αυξανόμενο κόστος κατοικίας μετατρέπεται σε κρίσιμο παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας.

Ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι η δυσκολία πρόσβασης σε προσιτή κατοικία επιβαρύνει ιδιαίτερα τα νεότερα νοικοκυριά, καθυστερώντας τη δημιουργία οικογένειας και εντείνοντας το ήδη σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα. Όπως ανέφερε, η στεγαστική ανασφάλεια συνδέεται πλέον άμεσα με τη μείωση των γεννήσεων και τη γήρανση του πληθυσμού, επηρεάζοντας μακροπρόθεσμα την αγορά εργασίας και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της οικονομίας.

Παράλληλα, στάθηκε στις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις της στεγαστικής κρίσης, σημειώνοντας ότι η αύξηση του κόστους στέγασης περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και επιδρά αρνητικά στην παραγωγικότητα και την κοινωνική συνοχή.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας ανέφερε ακόμη ότι στην Ελλάδα μεγάλο μέρος των αγοραπωλησιών ακινήτων πραγματοποιείται με ίδια κεφάλαια και όχι μέσω τραπεζικού δανεισμού, γεγονός που περιορίζει την επίδραση των επιτοκίων στη ζήτηση κατοικίας, αλλά ταυτόχρονα ενισχύει τις ανισότητες στην πρόσβαση στη στέγη.