Akylas: Ακύρωσε την εμφάνισή του στην ΕΡΤ- Τι συνέβη

Παραδοσιακά όποιος εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Eurovision, κάνει την πρώτη εμφάνισή του μετά από την επιστροφή στη χώρα στο κρατικό κανάλι. Ακριβώς το ίδιο έπρεπε να κάνει και ο Akylas. Η εμφάνιση αυτή δεν έγινε ποτέ. Ο ίδιος, μέσα από ένα μήνυμά του στα social media, ο ενημέρωσε τους ακολούθους και τους φίλους του για τον λόγο που ακύρωσε την προγραμματισμένη εμφάνιση στην ΕΡΤ.

Ο Akylas, που κατέκτησε την 10η θέση στον ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, αποκάλυψε πως ξύπνησε με πυρετό και έντονη αδυναμία, ενώ εξομολογήθηκε πως χρειάζεται λίγο χρόνο για να ξεκουραστεί και να επεξεργαστεί όλα όσα έζησε το τελευταίο διάστημα στη σκηνή της Eurovision.

«Καλημέρα καλημέρα. Δεν μπόρεσα να παρευρεθώ σήμερα στην εκπομπή του Φώτη και της Τζένης που αγαπώ @prwianseEidon γιατί ξύπνησα με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι, πολύ απαιτητικό αλλά και όμορφο! Χρειάζεται λίγο χρόνο το σώμα μου και το μυαλό μου να επεξεργαστεί όλο αυτό που συνέβη και να ξεκουραστεί λίγο.

Δεν φαντάζεστε πόσο με συγκινείτε με τα μηνύματα που μου στέλνετε (δυστυχώς δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω ακόμα όλα). Ανανεώνουμε το ραντεβού μας στο @prwianseEidon για την Πέμπτη 21/5», έγραψε ο Akylas.