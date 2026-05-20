Νέο χτύπημα Μπέου: «Τι νομίζετε ότι είναι οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες; Πρότυπο για την κοινωνία;»

Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, σε δημόσια τοποθέτησή του, αναφέρθηκε με έντονο ύφος στην φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision και χρησιμοποίησε ρητορική με ομοφοβική χροιά.



Αρχικά, σημείωσε ότι έχει θετική προσωπική άποψη για τον Ακύλα, τον οποίο χαρακτήρισε «συμπαθή», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η εκτίμησή του αυτή δεν επεκτείνεται πέρα από αυτό. Στη συνέχεια, εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για τη συχνή προβολή θεμάτων που, κατά την άποψή του, δεν συνιστούν ουσιαστικό αντικείμενο δημόσιας συζήτησης.



Ακολουθεί η δήλωση του Αχιλλέα Μπέου που ανέβηκε σε βίντεο στο facebook:

«Προσέξτε μην αρχίσετε τις αηδίες με αυτά που θα πω, περί σεξιστή, ναζιστή, φοβικού και πράσινα άλογα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά αυτό το νεαρό παιδί, τον Ακύλα, μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής και το λέω ειλικρινά. Αλλά μέχρι εκεί. Έχω τρελαθεί πάνω από 30 μέρες και πλέον. Ασχολείστε με ένα θέμα. Ποιο είναι το αντικείμενο; Πείτε μου για να το καταλάβω κι εγώ.



Παρουσιάζεται μια τραγική εικόνα για την Ελλάδα. Ένα παιδί να κουνάει τον κ@@@ του. Πείτε μου εσείς, αυτό είναι η Ελλάδα; Ρε δεν ντρέπεστε λίγο; Τι νομίζετε ότι είναι οι Καπουτζίδηδες και οι Ακύλες, πρότυπα για την κοινωνία και τα νέα παιδιά; Ρε θα σοβαρευτείτε λιγάκι;

Κάνω έκκληση τόσο στους επιχειρηματίες των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών όσο και στην κρατική τηλεόραση. Τι είναι αυτά που προβάλλετε; Αρκετά. Δεν το συζητάμε άλλο. Η προσωπική ζωή κάθε ανθρώπου είναι σεβαστή, αλλά μέχρι εκεί. Ξεφύγατε. Κάθε μέρα μια εικόνα, ένας τύπος να κουνάει τον κ@@@ του. Ρε δεν ντρέπεστε λίγο;



Εμείς, η πλειοψηφία των Ελλήνων που πιστεύουμε στη θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια, δεν τα αποδεχόμαστε αυτά. Δεν είναι αυτά τα πιστεύω μας. Αν είναι αυτά τα δικά σας πιστεύω, κρατήστε τα για τον εαυτό σας. Φτάνει πια».