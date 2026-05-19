Δημήτρης Δανίκας: «Ο Akylas ήταν καρνάβαλος - Τον προπόνησαν να νιαουρίζει και να γρατζουνίζει»

Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δανίκας σχολίασε με ιδιαίτερα καυστικό τρόπο την εμφάνιση του Akyla στην σκηνή της Eurovision, τονίζοντας πως δεν έχει θέμα με τον ίδιο αλλά με το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

«Ο Ακύλας μπορεί να είναι καταπληκτικό παιδί, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ακούω τα καλύτερα. Αυτός νιαούριζε όμως, τι έκανε; Καρνάβαλος ήταν. Όταν βλέπω, στο σινεμά τη συναυλία της Billie Eilish, τι να δω μετά; Τι συγκρίνεις; Είναι σαν να βλέπω τον Μέσι και μετά...», είπε στην εκπομπή «Σήμερα» και εξήγησε ότι παρακολουθώντας την εμφάνιση του Ακύλα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια του.

«Εγώ γελούσα πάντως όταν το έβλεπα αυτό. Και λέω το παιδί αυτό προφανώς το προπόνησαν να κάνει αυτά τα πράγματα, να νιαουρίζει, να γρατζουνίζει. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα τώρα;» αναρωτήθηκε.