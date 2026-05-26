Αλέξης Τσίπρας: Ποια τραγούδια ακούσαμε στο Θησείο

Στο Θησείο δεν έλειψαν μόνο τα πολιτικά μηνύματα και τα «πηγαδάκια», υπήρχε και soundtrack. Και μάλιστα τόσο προσεγμένο, που για λίγη ώρα αρκετοί αναρωτήθηκαν αν βρίσκονται σε πολιτική εκδήλωση ή σε reboot art-house ταινίας.



Από τα ηχεία, είτε με προσεγμένες διασκευές είτε με αυθεντικές εκτελέσεις, πέρασαν από Βαγγέλης Παπαθανασίου (Blade Runner), Δημήτρης Παπαδημητρίου (Συννεφιά) και Μάνος Χατζηδάκις (Όταν έρχονται τα σύννεφα) μέχρι Moby (Porcelain), Enya (Orinoco Flow) και Doors (Riders on the Storm), σε μια playlist που έμοιαζε να έχει επιμεληθεί άνθρωπος με αδυναμία στα late night sessions.





Οι επιλογές πάντως μόνο τυχαίες δεν ήταν. Λίγο διεθνές ύφος, λίγο cinematic ατμόσφαιρα, λίγο «επιστρέφουμε αλλά με αισθητική», το event έστειλε το μήνυμα ότι το νέο εγχείρημα θέλει να απομακρυνθεί από τη λογική της παραδοσιακής κομματικής συγκέντρωσης.



Επίσης, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, όταν παίζει Enya ή Oxygène από Jean-Michel Jarre στο Θησείο, δύσκολα κρατιέσαι να μη σηκώσεις το βλέμμα προς την Ακρόπολη σαν να περιμένεις trailer του Netflix.





Ακούσαμε ακόμα Hunger από Florence + the Machine αλλά και Las Mariposas από Aüra.





Επίσης, εντύπωση μου έκανε και ένα τραγούδι το οποίο το έψαξα:

το "Here is to you (the ballad of Sacco and Vanzetti)" από τον Stéphane Pompougnac. Όπως διάβασα είναι ρεμίξ του εμβληματικού τραγουδιού διαμαρτυρίας των Joan Baez και Ennio Morricone (από την ταινία Sacco & Vanzetti του 1971), το οποίο είναι αφιερωμένο στους αναρχικούς Nicola Sacco και Bartolomeo Vanzetti.





Το…κερασάκι όμως στην τούρτα ήταν το Bella Ciao, το τελευταίο τραγούδι που ακούστηκε στα ηχεία πριν βγουν οι παρουσιαστές στη σκηνή και στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας. Θα μου πείτε, αναμενόμενο. Ναι θα απαντήσω. Όχι όμως η διασκευή που επιλέχθηκε.



Ποια ήταν; Το Bella Ciao από το…La Casa de Papel σε εκτέλεση από «Berlin» και «El Professor».



Μάλλον το νέο κόμμα έχει κατά νου την «Τέλεια Ληστεία» από τους όμορους πολιτικούς χώρους...