Αλλάζει σκηνικό ο καιρός: Πού αναμένονται βροχές και πτώση θερμοκρασίας

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου, η Ελλάδα θα δεχθεί βαρομετρικό χαμηλό από τα Βορειοδυτικά Βαλκάνια, προκαλώντας βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους. Τα κύρια φαινόμενα αναμένονται στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βόρεια Εύβοια, το Βόρειο Αιγαίο και πιθανώς στα ορεινά της Ηπείρου. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει σημαντική μεταβολή.

Στην Αττική και στην Αθήνα αναμένονται λίγες νεφώσεις, που από το απόγευμα θα αυξηθούν. Αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχής, κυρίως στα βόρεια τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι με ένταση 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 18-19 βαθμών Κελσίου.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με ασθενείς βροχές σε Ανατολική Θεσσαλία και Α. Στερεά-Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν ΒΑ 3-5 μποφόρ και από το βράδυ στο Αιγαίο 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά σταθερή.

Το Σαββατοκύριακο 7-8 Μαρτίου αναμένεται ενίσχυση των ΒΑ ανέμων στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Ασθενείς βροχές αναμένονται στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Α. Στερεά-Εύβοια και πιθανώς στη Βόρεια Κρήτη.

