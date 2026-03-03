Καιρός: Ανεβαίνει στους 20 βαθμούς ο υδράργυρος με συννεφιά και βοριάδες

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τρίτη 3 Μαρτίου όπου θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά με τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο και από το μεσημέρι στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 19 και τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρό θα είναι γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, ο καιρός θα είναι επίσης γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 και τοπικά στα βόρεια έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το βράδυ έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός την Τετάρτη 4 Μαρτίου

Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα δυτικά και τα νότια θα πυκνώσουν. Ασθενείς τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στα βορειοδυτικά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 18 και κατά τόπους στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 5 Μαρτίου

Λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να εκδηλωθούν τις βραδινές ώρες στα βόρεια.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 6 Μαρτίου

Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα ηπειρωτικά από τις προμεσημβρινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ. Βαθμιαία στα βορειοανατολικά θα στραφούν σε ανατολικών διευθύνσεων και θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 7 Μαρτίου

Στα ανατολικά κυρίως ηπειρωτικά, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τμήματα.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα νότια, με τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις είναι πιθανό να σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια 6 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, στο Αιγαίο 7 και πιθανόν 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.