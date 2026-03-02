Αλλάζουν όλα μετά το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Έρχεται νέα κακοκαιρία, λέει ο Κολυδάς

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού φαίνεται να φέρνει ο Μάρτιος από το πρώτο δεκαήμερο και μετά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του, ενώ το επόμενο δεκαήμερο θα κυλήσει με ήπιες θερμοκρασίες και περιορισμένα φαινόμενα, μετά τις 10 του μηνός διαφαίνεται η προσέγγιση ενός οργανωμένου συστήματος από τα δυτικά.

Τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο για πιο γενικευμένες βροχές και ενίσχυση των ανέμων, σηματοδοτώντας πιθανή νέα μεταβολή στο σκηνικό του καιρού. Οι ακριβείς λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές τις επόμενες μέρες, καθώς εξελίσσονται τα δεδομένα των μετεωρολογικών μοντέλων.

Μέχρι τότε, οι θερμοκρασίες παραμένουν πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, με ήπιες και σχετικά ήρεμες καιρικές συνθήκες, προβλέπει ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Ολόκληρη η ανάρτηση Κολυδά

«H ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Η θερμοκρασιακή πορεία το επόμενο δεκαήμερο δείχνει μια ήπια, σχεδόν «στρωτή» εξέλιξη, χωρίς ακραίες διακυμάνσεις. Οι μέγιστες τιμές στα κεντρικά και νότια κινούνται αρχικά στους 18–19°C, επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, για να ακολουθήσει σταδιακή υποχώρηση προς τους 14–16°C από το Σαββατοκύριακο και μετά. Η πτώση αυτή δεν είναι απότομη, αλλά περισσότερο μια ομαλή προσαρμογή σε πιο τυπικές για τις αρχές Μαρτίου τιμές. Οι ελάχιστες παραμένουν σε μονοψήφια επίπεδα, κυρίως 8–11°C, υποδηλώνοντας ψυχρότερες νύχτες χωρίς όμως έντονα ψυχρά επεισόδια.

Ως προς τα φαινόμενα, το διάστημα χαρακτηρίζεται από περιορισμένη αστάθεια. Τα περάσματα νεφώσεων είναι κατά κανόνα παροδικά, με λίγες τοπικές βροχές στα μέσα της εβδομάδας, χωρίς διάρκεια ή ένταση. Η εικόνα γενικά παραπέμπει σε σχετικά ήρεμες καιρικές συνθήκες, με διαστήματα ηλιοφάνειας.

Μετά τις 10 του μηνός, ωστόσο, διαφαίνονται ενδείξεις για οργανωμένο σύστημα από τα δυτικά. Είναι ακόμη νωρίς για λεπτομέρειες, όμως τα πρώτα στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πιο γενικευμένων βροχών και ενίσχυσης των ανέμων, σηματοδοτώντας πιθανή νέα μεταβολή στη συνέχεια.»