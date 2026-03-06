Αλλάζουν όλα στις αυτοδιοικητικές εκλογές: Εναλλακτική ψήφος και τάμπλετ στο παραβάν

Σαρωτικές θα είναι οι αλλαγές που θα τεθούν σε εφαρμογή από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 με τους δημότες να περιμένουν πολλές εκπλήξεις...

Όπως εξήγησε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», καταργείται ο δεύτερος γύρος και η εκλογή θα γίνεται με 42%. «Αν δεν επιτευχθεί το ποσοστό θα συνυπολογίζεται η δεύτερη εναλλακτική ψήφος που θα υπάρχει σε κάθε ψηφοδέλτιο», είπε ο κ. Λιβάνιος για να διευκρινίσει:

«Ο εκλογέας θα μπορεί να ψηφίζει τον α΄ συνδυασμό. Στο κάτω μέρος θα υπάρχουν οι υπόλοιποι συνδυασμοί και θα μπορεί να επιλέξει αν δεν εκλεγεί η πρώτη του επιλογή να εκλεγεί η δεύτερη. Άρα όταν θα γίνεται η καταμέτρηση, θα μπαίνουν στην άκρη οι δύο πρώτοι και θα ρωτάμε, ο τρίτος, ο τέταρτος, ο πέμπτος ποιον από τους δύο θέλουν περισσότερο, θα αθροιστούν οι ψήφοι και όποιος έχει τις περισσότερες θα εκλέγεται δήμαρχος ή περιφερειάρχης».

Επίσης, ο υπουργός αποκάλυψε ότι υπάρχει πρόταση για ηλεκτρονική ψήφο. «Θέλουμε να εξαντλήσουμε όλα τα θεσμικά μέσα για την ενίσχυση της συμμετοχής», είπε χαρακτηριστικά.

Προς αυτή την κατεύθυνση, θα δημιουργηθούν 400 ψηφιακά εκλογικά τμήματα, σχολεία, σε όλη τη χώρα. Ο εκλογέας θα μπορεί να πηγαίνει σε όποιο από αυτά θέλει, σε όποιο βρίσκεται πιο κοντά του, θα δίνει την ταυτότητά του στον δικαστικό αντιπρόσωπο, που θα την ελέγχει, στη συνέχεια θα μπαίνει στο παραβάν και αντί να δει το παραδοσιακό χαρτί και το στυλό, θα βλέπει μία συσκευή - ένα τάμπλετ - όπου θα μπορεί να ψηφίζει για τον δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος.



Επιστολική ψήφος

Ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε και στην επιστολική ψήφο, που πέρασε από την ελληνική Βουλή με 201 ψήφους, που δίνει πλέον το δικαίωμα στους ομογενείς να συμμετάσχουν στις εθνικές εκλογές. Με νομοτεχνική βελτίωση του υπουργού Εσωτερικών διευκρινίζεται μάλιστα πως η δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων θα ισχύσει 18 μήνες μετά την επικείμενη προσφυγή στην εθνική κάλπη.



Όπως ανέφερε ο υπουργός, στόχος είναι η απλοποίηση της διαδικασίας για τους ετεροδημότες, ώστε να διευρυνθεί η συμμετοχή. Σήμερα, για να στηθεί εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών απαιτούνται τουλάχιστον 30 ψηφοφόροι από τον ίδιο δήμο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, ειδικά σε νησιά. Για παράδειγμα, ένας ψηφοφόρος από την Καστοριά που εργάζεται στη Μύκονο χρειάζεται να βρεθούν άλλοι 30 συντοπίτες του για να μπορέσει να ψηφίσει. Το υπουργείο εξετάζει τη δημιουργία ενός εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών ανά νησί ή μεγάλους δήμους, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στην κάλπη.

